Alternatifler - Prowly

Fullintel

fullintel.com

Fullintel, ustalıkla seçilmiş medya izleme ve analiz yazılımı ve hizmetleri arayan halkla ilişkiler ve iletişim profesyonelleri için benzersiz bir yetenek, araç ve teknoloji kombinasyonu sunar. Johnson & Johnson, Intuit, Bell Textron, Royal Caribbean International ve Shell gibi üst düzey markalar, i...