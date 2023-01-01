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Alternatifler - Proton Calendar

Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Google Takvim, Google tarafından geliştirilen bir zaman yönetimi ve planlama takvim hizmetidir. 13 Nisan 2006'da beta sürümüyle ve Temmuz 2009'da genel sürümüyle web üzerinde ve Android ve iOS platformları için mobil uygulamalar olarak kullanıma sunuldu. Google Takvim, kullanıcıların etkinlik oluşt...

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

Zamanınızı, ilgi alanlarınızı paylaşan kişilerle ve birlikte takıldığınız kişilerle birleştirirseniz, daha da olağanüstü bir gelecek planlayabilirsiniz.

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly'nin süper kolay çevrimiçi randevu planlama yazılımıyla mükemmel toplantı zamanını bulun ve telefon ve e-posta etiketine elveda deyin.

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

iCloud.com'daki Takvim'i kullanarak hayatınızın her alanına yönelik takvimler oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak iCloud.com'da ve iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Takvim uygulaması ya da Windows bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook da dahil olmak üz...

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir ...

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook Takvimi. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi...

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 60 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!

Calendar

Calendar

calendar.com

Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

NAVER Takvim Uygulaması ile gününüzü planlarken eğlenin - Takviminizi ve Karanlık modunuzu görüntülemek için çeşitli tasarımlar - Kişiselleştirebileceğiniz 700 ücretsiz çıkartma - Hava durumu bilgileri ve günün Akıllı Brifingi

Cron Calendar

Cron Calendar

cron.com

Cron, profesyoneller ve ekipler için yeni nesil takvimdir.

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Kusursuz ücretsiz takvim uygulaması, Yahoo! Takvim! Randevularınızı kolayca renklendirebilirsiniz, böylece hiçbir önemli randevuyu kaçırmazsınız. Meşgul olduğunuzda kullanışlı damga işlevini kullanarak kolayca randevu planlayabilirsiniz.

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Yandex.Takvim, düzenli etkinliklerden önemli toplantılara kadar günlük görevlerinizi planlamanıza yönelik bir hizmettir.

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Toplantı planlamasının ileri geri gidişini ortadan kaldırın. Randevularınızı daha hızlı planlayın ve ileri geri e-postaları unutun. Takviminiz dolu kalır ve üretken kalırsınız.

Kalender

Kalender

termine.schule

Okullar için takvimler düzenliyoruz. - Okul yönetimi olarak takvimleri tarayıcıda, Outlook'ta, Thunderbird'de veya Android ve iOS'ta düzenleyebilirsiniz. - Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvimi çevrimiçi olarak veya Outlook, Thunderbird ile veya Android 1 ve iOS aboneliğiyle görüntüleyebil...

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook Calendar, programları üzerinde kontrol ve esneklik isteyen bireylere ve ekiplere yönelik bir takvim uygulamasıdır.

Calenday

Calenday

calenday.co

Birlikte Planlamak için Paylaşılan Takvimler

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise, önemli olana zaman ayırmaya yardımcı olan yeni nesil bir takvimdir.

Calendar Budget

Calendar Budget

calendarbudget.com

Bu çevrimiçi Bütçe Takvimi uygulaması ideal, kullanımı kolay ev bütçesi yazılımınızdır. Android, iPhone ve tarayıcı. Ücretsiz 30 günlük deneme.

Fantasy Calendar

Fantasy Calendar

fantasy-calendar.com

Dünyanıza uygun bir takvim oluşturun İster önceden ayarlanmış bir takvimle Forgotten Realms kampanyanızı takip etmek için burada olan bir GM olun, ister 12 ay (Eberron'unki gibi) ve buna uygun çılgın zaman tutma sistemlerine sahip hayalperest bir dünya yaratıcısı olun, elimizde her şey var. sen örtb...

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Ekipler ve gruplar için birçok işlev içeren çevrimiçi takvim. Calendar.online, ekipler ve gruplar için oturum açmaya gerek kalmadan erişim bağlantıları aracılığıyla kolay erişime sahip ücretsiz bir çevrimiçi takvimdir.

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

Kolay modda zaman engelleme. Bir Yapılacaklar listesinden daha fazlası. Bir takvimden daha fazlası. Gününüzü sizin için zaman bloke eden akıllı takvim.

InView

InView

inviewapp.com

Faturalar ve faturalar takviminizde. InView ile nakit akışınızı takip edin. Xero, QuickBooks, Sage, FreeAgent, FreshBooks, Zoho Books, MYOB ile entegre olur.

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