Talep üzerine özel üretim hizmetleri sunan Protolabs. Site aynı geniş yetenekleri, kaliteyi ve fiyatlandırmayı sunuyor. Protolabs, kullanıcıların anında fiyat teklifi almasına ve 3D baskı (FDM, SLA, SLS, MJF), CNC işleme, sac metal imalatı ve enjeksiyon kalıplama dahil olmak üzere çeşitli üretim hizmetlerine erişmesine olanak tanır. Prototiplemeden üretime kadar müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir yelpazede malzeme, kaplama ve üretim yetenekleri sağlamak üzere, uzman üretim ortaklarından oluşan, denetlenmiş küresel bir ağ ile ortaklık kuruyorlar. Temel özellikler arasında işbirliğine yönelik ekip hesapları, fikri mülkiyet koruması ve süreçleri ve tedarikçi yönetimi aracılığıyla sürdürülen yüksek kalite standartları yer alır. Protolabs, havacılık, otomotiv, endüstriyel makineler, tüketici elektroniği, robotik ve tıp gibi sektörlerdeki müşterilere hizmet vermektedir. Web sitesi, tasarımcıları ve mühendisleri üretim hizmetlerini kullanırken desteklemek için geniş bir bilgi tabanı, eğitim kaynakları, vaka çalışmaları ve diğer bilgileri sağlar.

Web Sitesi: hubs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Protolabs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.