Prospre, kullanıcıların fitness hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş yemek planları oluşturan bir yemek planlama uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcının haftalık kalori ve makro hedefleriyle eşleşen, öğünleri değiştirerek, tarifler ekleyerek ve makro aralıklarını ayarlayarak ayarlanabilen yemek planları oluşturur. Uygulama aynı zamanda kullanıcının kilosunu ve yiyecek alımını analiz ederek doğru yolda kalması için öneriler sunan bir Yapay Zeka Koçu da sunuyor. Makro izleme özelliği, kullanıcıların yedikleri her şeyi takip etmelerine olanak tanır ve barkod tarama ve besin değeri tarayıcısı sunarak kullanıcıların 300.000'den fazla gıda maddesini tarayarak 150'den fazla besin maddesini izlemesine olanak tanır. Uygulamanın esnek yemek planlaması, makroları karşılarken ikramları da plana sığdırma seçeneği sunuyor. Prospre ayrıca Amazon Fresh otomatik doldurma, yazdırılabilir alışveriş listeleri ve ağırlık ilerleme grafikleri içeren otomatik bir alışveriş listesi sunar. Kullanıcılar uygulamayı iOS ve Android cihazlara indirebilirler. Prospre ile kullanıcılar her gün aynı yemeği yemek zorunda kalmadan makro bazlı diyet hedeflerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Uygulama, App Store'da yüksek puan alıyor; kullanıcılar kullanım kolaylığını ve uzun vadeli diyet hedefleri belirlemedeki etkinliğini övüyor.

Web Sitesi: prospre.io

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