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Uçtan Uca Ticari Gayrimenkul Platformu - Doğrulanmış verilerle desteklenen Ticari Gayrimenkul Yatırımı, Satışı ve Kiralanması. PropReturns, Hindistan'da ticari gayrimenkul satın almak, satmak ve kiralamak için çevrimiçi bir platformdur. Hindistan'daki emlak piyasası oldukça parçalı ve şeffaflık eksikliğinden dolayı sıkıntılı durumda. Hindistan'daki işletmelere ve bireylere verilerle desteklenen ticari gayrimenkul işlemleri yapma yetkisi veriyoruz.

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