Promethean AI, sanal dünyalar oluşturmak için Sanatçılarla birlikte çalışan devrim niteliğinde bir Yapay Zeka (AI) aracıdır. Sanatçılara yaratıcı problem çözme, fikir üretme ve sıradan ve yaratıcı olmayan görevleri otomatikleştirme konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Aynı zamanda her Sanatçının bireysel zevklerinden öğrenme ve bunlara uyum sağlama becerisine de sahiptir. Promethean AI'nin ücretsiz sürümü ticari olmayan kullanım için mevcuttur ve yılda 100 bin doların altında (Bağımsız) ve üzerinde (Profesyonel) finansmana sahip projeler için ek lisanslama seçenekleri mevcuttur. Promethean AI, Naughty Dog Inc.'de (Sony Interactive Entertainment) Teknik Sanat Yönetmeni olan Andrew Maximov'un buluşudur. Andrew, teknoloji ve eğlence alanında deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekiple birlikte Sanatçıların çalışmalarını oluşturmasını ve paylaşmasını kolaylaştıran bir araç oluşturmak için birlikte çalıştı. Promethean AI'nın amacı, yaratıcı süreci demokratikleştirmek ve herkesin normalde imkansız olacak hikayeler yaratmasını sağlamaktır.Promethean AI, varlıkları kurmak ve özelleştirmekten komut satırı temel bilgilerine ve Promethean'ı öğretmeye kadar Sanatçılara yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi araç içerir. . Buna ek olarak Promethean AI, sanal dünyalar oluşturma deneyimlerini sanatçı deneyimini daha iyi ve daha hızlı hale getirmeye yönelik içgörü karşılığında takas ettikleri bir Çevre Sanatı Stajı programı sunuyor. Son olarak WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz ve Gamasutra gibi çeşitli yayınlarda yer aldılar.

Web Sitesi: prometheanai.com

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