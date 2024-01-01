Alternatifler - Progress Retail
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
WorkJam
workjam.com
Ön Cepheyi hizalayın. Kuruluşunuz için çığır açan sonuçlar sağladığı kanıtlanmış en eksiksiz Frontline Dijital İşyeri.
Pepperi
pepperi.com
Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması
Repsly
repsly.com
Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.
Promomash
promomash.com
Promomash, perakendede büyüyen CPG markaları için hepsi bir arada promosyon yönetimi platformudur. Tüm perakende ticaret promosyonlarınızı, saha satış ve pazarlama faaliyetlerinizi ve mağaza içi demolarınızı tek bir yerden planlayın, yürütün, analiz edin ve optimize edin; anahtar teslimi uçtan uca y...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport, işletmelerin operasyonel verimliliği kolaylaştırmasına ve tüm zincir lokasyonlarında tutarlı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.
Action Card
actioncardapp.com
Action Card'ın mobil uygulaması mağaza denetimlerinizi ve kontrol listelerinizi dijitalleştirerek operasyonlarınızı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Ziyaretleri tamamlarken zamandan tasarruf edin ve marka standartlarını uygun şekilde koruyun.
Pazo
gopazo.com
Pazo'yu Keşfedin: Perakende Operasyonları Yönetiminde Devrim Yaratıyor Dünya çapında binlerce müşterinin güvendiği son teknoloji bir görev ve SOP yönetim yazılımı olan Pazo ile perakende operasyonlarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Sağlam, kullanıcı dostu platformumuzla satış noktalarınızda ...
Zenput
zenput.com
Zenput artık çok birimli restoran markaları ve yemek servisi operatörleri için lider operasyon yönetimi yazılımı olan Crunchtime'ın bir parçası. Zenput, Chipotle, Domino's, Sweetgreen gibi markalar tarafından işletme prosedürlerinin, halk sağlığı ve gıda güvenliği protokollerinin ve diğer önemli gir...
Jolt
jolt.com
Jolt, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabilen, restoranlar, perakende satış, konaklama ve diğer işletmelerin ekip sorumluluğu, dijital gıda güvenliği uyumluluğu elde etmesine ve çalışan performansını artırmasına yardımcı olan bir operasyon yürütme yazılımıdır. Jolt, Smoothie King, Jimmy Jo...
Quant Retail
quantretail.com
Quant, perakende alanı, ürün kategorileri, planogramlar, raf etiketleri, otomatik yenileme ve mağaza fotoğraflı belgelerin yönetimine yönelik bir bulut çözümüdür. Quant'ta müşterilerimiz her yıl binlerce mağazanın kat planlarını çizip yönetiyor ve yüz binlerce planogram yayınlıyor.
Footmarks
footmarks.com
Footmarks, dünyanın en büyük CPG markalarının perakende uygulama ve uyumluluk oranlarına ilişkin benzeri görülmemiş bir görünürlük kazanmasına yardımcı olur. Footmarks, tesisler ve depolardan perakende satış noktasına kadar uygulama oranlarını artırmak, satışları artırmak ve israfı azaltmak için eyl...
VisitBasis
visitbasis.com
VisitBasis mobil uygulaması, satıcıların, perakende denetçilerinin ve saha pazarlama ekiplerinin profesyonel perakende yürütme raporlarını kolaylıkla oluşturmalarına yardımcı olur. Android için VisitBasis, 10 veya daha az kullanıcıdan oluşan ekiplerin perakende denetimi ve ürün anketleri yürütmesi, ...
Bindy
bindy.com
Bindy Retail Execution Software, perakende ve konaklama markalarının standartları ve programları her tesiste zamanında, eksiksiz olarak yürütmesine yardımcı olur. Özelleştirilmiş kontrol listeleri, fotoğraflar, imzalar ve kapalı döngü düzeltici iş akışıyla performansı artırın. Daha hızlı site uygula...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye, tüketici markalarına mağaza içi performanslarını takip etmek, analiz etmek ve iyileştirmek için yapay zeka, IR ve kitle kaynak kullanımı teknolojilerini kullanarak mükemmel mağaza uygulamalarına ulaşmalarına yardımcı olacak eksiksiz bir çözüm sunuyor Hızlı ve doğru mağazacılık gerçekleştirm...
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel, tutkulu marka uzmanları tarafından yönlendirilen tek mağaza içi ve çevrimiçi perakende teknolojisi çözümünü sunar. Yetenekli ve tutkulu marka temsilcilerini güçlü bulut tabanlı teknolojiyle donatmak, onların hem e-ticaret hem de mağaza içi ortamlarda akıllı satış optimizasyonları yapma...
Skupos
skupos.com
Kolay perakende sektörünü birbirine bağlıyor - Skupos, bağımsız mağazaları, markaları ve distribütörleri tek bir platformda birleştirerek daha akıllı, daha karlı perakendeyi güçlendiriyor.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM'dan GoSpotCheck, dinamik görev yönetimi, sektör lideri görüntü tanıma, fotoğraf raporlama, saha ekibi iletişimi ve gelişmiş raporlamayı kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren tek mobil çözümle saha ekiplerinin pazar uygulamalarını yönlendirme gücünü açığa çıkarıyor. . Liderlerin daha iy...