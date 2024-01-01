Alternatifler - Progress Retail

Zenput

zenput.com

Zenput artık çok birimli restoran markaları ve yemek servisi operatörleri için lider operasyon yönetimi yazılımı olan Crunchtime'ın bir parçası. Zenput, Chipotle, Domino's, Sweetgreen gibi markalar tarafından işletme prosedürlerinin, halk sağlığı ve gıda güvenliği protokollerinin ve diğer önemli gir...