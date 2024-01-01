Progress Retail

Progress Retail

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Web Sitesi: progressretail.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Perakendeciler tarafından perakendeciler için tasarlandı. Perakende operasyonları ve öğrenme için gerçek bir tek adres: dinamik öğrenme, görev yönetimi ve şirket iletişimi sağlama. Satış eğitimi, liderlik gelişimi, kişisel gelişim ve daha pek çok alanda tanınmış perakende eğitimiyle bir araya getirilmiş bir çalışan deneyimi platformu (EXP).
Kategoriler:
Business
Perakende Yürütme Yazılımı

Web Sitesi: progressretail.com

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