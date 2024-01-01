Progress Retail

Perakendeciler tarafından perakendeciler için tasarlandı. Perakende operasyonları ve öğrenme için gerçek bir tek adres: dinamik öğrenme, görev yönetimi ve şirket iletişimi sağlama. Satış eğitimi, liderlik gelişimi, kişisel gelişim ve daha pek çok alanda tanınmış perakende eğitimiyle bir araya getirilmiş bir çalışan deneyimi platformu (EXP).

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