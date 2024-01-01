Profi, profesyonel hizmet sağlayıcılar için hepsi bir arada bir işletim platformudur. koçlar, danışmanlar, eğitmenler, terapistler ve diğerleri. Profesyonel hizmet sağlayıcılar için tasarlanan Profi, tüm operasyonları kolayca düzenlemenize ve işinizi daha verimli bir şekilde büyütmenize yardımcı olur. 1000'den fazla profesyonelin güvendiği Profi şunları yapmanızı sağlar: - Yoğun işleri otomatikleştirerek yılda 140 saat tasarruf edin - Farklı bir deneyim sunarak müşterileri kolayca etkileyin - İş tekliflerinizi genişletin Profi'yi tek başına bir sağlayıcı olarak, profesyonellerden oluşan bir ekip olarak veya bir iş olarak. Yaygın kullanım örnekleri: - Müşterilerle 1:1 ve grup koçluğu oturumları planlayın - Yerleşik video konferans aracı veya Zoom aracılığıyla oturumlar yürütün - Kurslar/programlar oluşturun ve satın - Müşterilerinizin ilerlemesini takip edin ve formlarla etkileşime geçin - Üyelik veya abonelik ücreti alın ücretler - Birleşik bir faturalandırma sistemi aracılığıyla oturumlar ve diğer hizmetler için ödeme alın

Web Sitesi: profi.io

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