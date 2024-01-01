Alternatifler - Productsup
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Veeqo
veeqo.com
Hepsi bir arada e-ticaret nakliye yazılımı. Düşük kargo ücretleri, otomasyon ve sorunsuz sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirmek için gereken maliyeti ve süreyi azaltın.
Flipsnack
flipsnack.com
Çevrimiçi olarak çarpıcı bir flipbook oluşturun. PDF'lerinizi çevrimiçi çevirmeli kitaplara dönüştürerek çevrimiçi sayfa çevirmeli kataloglar oluşturun, paylaşın ve gömün. Gelişmiş çevirmeli kitap oluşturucumuzu kullanarak çevrimiçi çevirmeli kitap oluşturun. Denemek ücretsiz!
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
Webgility
webgility.com
Çevrimiçi perakendeciler ve ticari işletmelere yönelik önde gelen muhasebe otomasyonu ve çok kanallı yazılım platformuna erişim kazanmak için şimdi oturum açın.
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite, markaların ve perakendecilerin ürünlerini dünyanın en büyük çevrimiçi pazaryerlerinde listeleyip satmasının en kolay yoludur.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak pe...
OnWhatsApp
onwhats.app
WhatsApp'taki mevcut ve gelecek milyar kullanıcı için Mahalle Ticaretini Güçlendiriyoruz.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, günümüzün çok yüksek tüketici beklentilerini aşan daha esnek ve güvenilir sipariş karşılama ağları oluşturmak için markaları ve 3PL'leri birbirine bağlıyor.
Channable
channable.com
Hepsi bir arada platformumuz, daha fazla görünürlük, daha akıllı reklam kampanyaları ve daha kişiselleştirilmiş pazarlama için ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sağlar.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
Salsify
salsify.com
Salsify'ın CommerceXM platformu, alışveriş yapanların satın alma yolculuğunun her aşamasında, dijital rafın her yerinde talep ettiği deneyimlere güç veriyor.
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Feedonomics
app.feedonomics.com
1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Searchspring
searchspring.net
Müşterilerinizin beklediği alışveriş deneyimini ve ürün sonuçlarını sunun. Kontrolü elinize alın ve alaka düzeyinin ötesine geçin. Platformunuzun yapmanıza izin vermediği şeyleri yapın.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
ChannelGrabber
channelgrabber.com
Envanter Yönetimi, faturalama, nakliye, mesajlaşma ve daha fazlasını içeren Sipariş Yönetimi için ChannelGrabber çok kanallı e-ticaret yazılımı. Eski adıyla OrderHub.
Sellercloud
sellercloud.com
E-ticaret işiniz için nihai çözüm. Operasyonlarınızı basitleştirin ve daha fazla kanala genişletin. Envanterinizi, kataloğunuzu, satın alma ve sipariş karşılama işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde kontrol edin.
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot, çevrimiçi satışlarınızın merkezidir. Kanallarınızı bağlayın ve envanterinizi, siparişlerinizi, gönderi etiketlerinizi ve finansal raporlarınızı yönetin Stockpilot, e-Ticaret süreçlerinizi tek bir panel aracılığıyla kolaylaştırmak için eksiksiz bir özellikler seti sunar. Tüm önemli pazarl...
Omnirio
omnirio.com
Omnirio, tüm çevrimiçi mağazalarınızı kullanımı kolay tek bir yerden yönetmenizi sağlar, böylece her yerde satış yapabilirsiniz!
3DSellers
3dsellers.com
İşaretleyicinin önde gelen eBay satış araçları, 3D satıcıların eBay satış yöneticisi platformundadır. Listeler, siparişler, mesajlar ve daha fazlası için eBay otomasyonu ve toplu işlemlerle daha fazla eBay satışı ve geri bildirimi alın ve zamandan tasarruf edin. Shopify, Etsy, Amazon ve diğer pazar ...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator, birden fazla kanal ve pazaryerinde ürünlerinizi, listelemelerinizi, fiyatlandırmanızı, envanterinizi ve siparişlerinizi kolaylaştırmanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan esnek bir ticaret yönetimi çözümüdür. StoreAutomator müşterileri, ilk yılda gereksiz yönetici ...
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...
commonsku
commonsku.com
commonsku, promosyon ürünleri endüstrisi için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Tek bir gelişmiş merkezde toplanmış bir CRM, Sipariş Yönetimi ve e-Ticaret platformudur. Distribütörleri ve tedarikçileri sezgisel olarak birbirine bağlayan yazılımıyla Commonsku, ekibiniz için temiz bir nefes gibi...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gi...
Publitas
publitas.com
Güzel alışveriş deneyimleri sunmak için markaların kataloglarını çevrimiçi yayınlamasına yardımcı oluyoruz.