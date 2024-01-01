Alternatifler - Productsup

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Hepsi bir arada e-ticaret nakliye yazılımı. Düşük kargo ücretleri, otomasyon ve sorunsuz sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirmek için gereken maliyeti ve süreyi azaltın.

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Çevrimiçi olarak çarpıcı bir flipbook oluşturun. PDF'lerinizi çevrimiçi çevirmeli kitaplara dönüştürerek çevrimiçi sayfa çevirmeli kataloglar oluşturun, paylaşın ve gömün. Gelişmiş çevirmeli kitap oluşturucumuzu kullanarak çevrimiçi çevirmeli kitap oluşturun. Denemek ücretsiz!

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç ​​şirketidir.

Webgility

Webgility

webgility.com

Çevrimiçi perakendeciler ve ticari işletmelere yönelik önde gelen muhasebe otomasyonu ve çok kanallı yazılım platformuna erişim kazanmak için şimdi oturum açın.

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Sellbrite, markaların ve perakendecilerin ürünlerini dünyanın en büyük çevrimiçi pazaryerlerinde listeleyip satmasının en kolay yoludur.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak pe...

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

WhatsApp'taki mevcut ve gelecek milyar kullanıcı için Mahalle Ticaretini Güçlendiriyoruz.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv, günümüzün çok yüksek tüketici beklentilerini aşan daha esnek ve güvenilir sipariş karşılama ağları oluşturmak için markaları ve 3PL'leri birbirine bağlıyor.

Channable

Channable

channable.com

Hepsi bir arada platformumuz, daha fazla görünürlük, daha akıllı reklam kampanyaları ve daha kişiselleştirilmiş pazarlama için ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sağlar.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify'ın CommerceXM platformu, alışveriş yapanların satın alma yolculuğunun her aşamasında, dijital rafın her yerinde talep ettiği deneyimlere güç veriyor.

Syte

Syte

syte.ai

Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Müşterilerinizin beklediği alışveriş deneyimini ve ürün sonuçlarını sunun. Kontrolü elinize alın ve alaka düzeyinin ötesine geçin. Platformunuzun yapmanıza izin vermediği şeyleri yapın.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.

ChannelGrabber

ChannelGrabber

channelgrabber.com

Envanter Yönetimi, faturalama, nakliye, mesajlaşma ve daha fazlasını içeren Sipariş Yönetimi için ChannelGrabber çok kanallı e-ticaret yazılımı. Eski adıyla OrderHub.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

E-ticaret işiniz için nihai çözüm. Operasyonlarınızı basitleştirin ve daha fazla kanala genişletin. Envanterinizi, kataloğunuzu, satın alma ve sipariş karşılama işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde kontrol edin.

Stockpilot

Stockpilot

stockpilot.com

Stockpilot, çevrimiçi satışlarınızın merkezidir. Kanallarınızı bağlayın ve envanterinizi, siparişlerinizi, gönderi etiketlerinizi ve finansal raporlarınızı yönetin Stockpilot, e-Ticaret süreçlerinizi tek bir panel aracılığıyla kolaylaştırmak için eksiksiz bir özellikler seti sunar. Tüm önemli pazarl...

Omnirio

Omnirio

omnirio.com

Omnirio, tüm çevrimiçi mağazalarınızı kullanımı kolay tek bir yerden yönetmenizi sağlar, böylece her yerde satış yapabilirsiniz!

3DSellers

3DSellers

3dsellers.com

İşaretleyicinin önde gelen eBay satış araçları, 3D satıcıların eBay satış yöneticisi platformundadır. Listeler, siparişler, mesajlar ve daha fazlası için eBay otomasyonu ve toplu işlemlerle daha fazla eBay satışı ve geri bildirimi alın ve zamandan tasarruf edin. Shopify, Etsy, Amazon ve diğer pazar ...

StoreAutomator

StoreAutomator

storeautomator.com

StoreAutomator, birden fazla kanal ve pazaryerinde ürünlerinizi, listelemelerinizi, fiyatlandırmanızı, envanterinizi ve siparişlerinizi kolaylaştırmanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan esnek bir ticaret yönetimi çözümüdür. StoreAutomator müşterileri, ilk yılda gereksiz yönetici ...

edrone

edrone

edrone.me

Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...

commonsku

commonsku

commonsku.com

commonsku, promosyon ürünleri endüstrisi için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Tek bir gelişmiş merkezde toplanmış bir CRM, Sipariş Yönetimi ve e-Ticaret platformudur. Distribütörleri ve tedarikçileri sezgisel olarak birbirine bağlayan yazılımıyla Commonsku, ekibiniz için temiz bir nefes gibi...

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gi...

Publitas

Publitas

publitas.com

Güzel alışveriş deneyimleri sunmak için markaların kataloglarını çevrimiçi yayınlamasına yardımcı oluyoruz.

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası