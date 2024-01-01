ProdPerfect

ProdPerfect

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Web Sitesi: prodperfect.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ProdPerfect, canlı kullanıcı davranışı verilerinin veri odaklı, makine liderliğindeki analizi yoluyla E2E test paketlerini sürekli olarak oluşturan, sürdüren ve geliştiren ilk otonom, uçtan uca (E2E) regresyon testi çözümüdür. Kritik test kapsamı boşluklarını gideren, uzun test paketi çalışma sürelerini ve üretimdeki maliyetli hataları ortadan kaldıran ve büyük mühendislik kaynaklarını tüketen QA yükünü ortadan kaldıran, tam olarak yönetilen tek çözümdür.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: prodperfect.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ProdPerfect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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