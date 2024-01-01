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ProdPerfect, canlı kullanıcı davranışı verilerinin veri odaklı, makine liderliğindeki analizi yoluyla E2E test paketlerini sürekli olarak oluşturan, sürdüren ve geliştiren ilk otonom, uçtan uca (E2E) regresyon testi çözümüdür. Kritik test kapsamı boşluklarını gideren, uzun test paketi çalışma sürelerini ve üretimdeki maliyetli hataları ortadan kaldıran ve büyük mühendislik kaynaklarını tüketen QA yükünü ortadan kaldıran, tam olarak yönetilen tek çözümdür.

Web Sitesi: prodperfect.com

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