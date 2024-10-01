Alternatifler - ProdPad
Productboard
productboard.com
Productboard, müşterilerin neye ihtiyacı olduğunu anlayarak, bir sonraki adımda neyin geliştirileceğini önceliklendirerek ve herkesi yol haritası etrafında hizalayarak ürün ekiplerinin doğru ürünleri pazara daha hızlı sunmasına yardımcı olan bir ürün yönetimi platformudur. Microsoft, Zoom, 1-800-Con...
Dovetail
dovetail.com
Dovetail, kullanıcı araştırmalarını tek bir yerde saklamanıza, analiz etmenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olarak kalıpları görmenizi, müşteri içgörülerini keşfetmenizi ve daha sonra ne yapacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır. Müşterilerimiz arasında Boston Consulting Group, Cisco, C...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, çevik proje yönetimi için mükemmel olan web tabanlı bir görev ve proje yönetimi aracıdır. Güzel tasarlanmış arayüz, sezgisel işlevsellik ve diğer araçlarla kusursuz entegrasyon, onu proje ekipleri için mantıklı bir seçim haline getiriyor. MeisterTask, kullanıcı başına aylık 12,50 €'dan ...
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza,...
Maze
maze.co
Maze, ürünlerin insanlar için işe yaramasını sağlayan kullanıcı araştırma platformudur. Maze, ürün geliştirme hızında kullanıcı içgörülerini kullanıma sunarak her şirketin doğru ürünleri daha hızlı oluşturmasına olanak tanır. Kullanım kolaylığı için tasarlanan Maze, tasarımcıların, ürün yöneticileri...
Canny
canny.io
Canny, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerden yakalayabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve analiz edebileceğiniz, böylece bilinçli ürün kararları alabileceğiniz, kullanıcı geri bildirimlerini yönetmeye yönelik hepsi bir arada çözümünüzdür. Canny, geri bildirim döngüsünün tamamında gezinmek için ...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™, yenilik ve iyileştirme girişimlerini fikir üretiminden uygulamaya kadar başlatmak, izlemek, yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış tek çözümdür. Büyümeyi hızlandırmak ve karlılığı artırmak, iyi fikirlerle başlar ve sağlam uygulamayla sona erer. Minitab Engage™, kuruluşların iyileşti...
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritası oluşturma ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün ...
Looppanel
looppanel.com
Looppanel, kullanıcı içgörülerini keşfetmeyi ve paylaşmayı 5 kat daha hızlı hale getiren, yapay zeka destekli bir araştırma analizi ve veri havuzu ürünüdür.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote'un inovasyon platformu, çalışanlardan ve müşterilerden gelen en iyi fikirlerin toplanmasını, geliştirilmesini ve bunlara göre harekete geçilmesini kolaylaştırır. Artık yapay zeka, otomasyon iş akışları ve entegrasyonları (Zapier ve Microsoft Teams) var. Bugün ücretsiz deneme sürümünü veya k...
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
UserVoice
uservoice.com
Ürün keşfi için nihai araç olan UserVoice, ürün ekipleri ile kullanıcıları arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış bir platformdur. Kapsamlı bir geri bildirim yönetim sistemi sunan UserVoice, şirketlerin kullanıcı önerilerini ve öngörülerini toplamasına, önceliklendirmesine ve bunlara göre hare...
Notably
notably.ai
Özellikle farklı sektörlerden araştırmacılar için hepsi bir arada çözüm sunan yapay zeka destekli bir araştırma etkinleştirme platformudur. Platform, daha iyi, daha hızlı ve daha akıllı araştırmalar yürütmek için en iyi uygulamaları ve yapay zekayı kullanıyor. Araştırmacıların, kullanıldıkça daha a...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io, ürün liderlerinin müşteriler için çözülmesi gereken sorunları belirlemesine, eyleme geçirilebilir ürün zekasına dayalı olarak bir sonraki adımda ne oluşturulacağına karar vermesine ve iş sonuçlarını yönlendirecek ürün stratejileri oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ürün ke...
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale, işletmelerin, hükümetlerin ve toplumsal değişim yaratanların iş gücünü güçlendirmesine yardımcı olan ödüllü bir fikir yönetimi yazılımı çözümüdür. IdeaScale ile bu farklı kuruluşlar, çalışanlarının fikirlerini yakalayabilir ve her fikrin etkisini en üst düzeye çıkarmak için gelişimlerini ...
Featurebase
featurebase.app
Tüm kullanıcı geri bildirimlerinizi, özellik isteklerinizi ve hata raporlarınızı zahmetsizce yakalamak için özelleştirilebilir geri bildirim panoları ve widget'lar oluşturun. Geri bildirimleri analiz edin, özellik oylamasıyla geliştirmeye öncelik verin ve genel ürün yol haritası ve değişiklik günlüğ...
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
GetCurious
getcurious.io
GetCuious, ürün şirketlerinin daha derin, daha hızlı kullanıcı araştırması yapmasına olanak tanır Ürün, katılımcı hedef web/uygulama/prototipi kullanırken ürün ekiplerinin video, ses ve ekran paylaşımı yoluyla öngörü toplamasına olanak tanır Katılımcıların hızlı bir şekilde işe alımı, UserStudy'nin ...
GroupMap
groupmap.com
Gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliğine dayalı beyin fırtınası ve karar verme. 60'ın üzerinde beyin fırtınası şablonuyla başlayın veya kendinizinkini tasarlayın. Şablonlar arasında SWOT, 6 Düşünce Şapkası, Algısal Haritalar, Paydaş Haritaları, Risk Haritaları, Zihin Haritaları, Yalın İş Kanvası ve çok ...
Great Question
greatquestion.co
Harika Soru; Canva, Drift ve Brex gibi sınıfının en iyisi ekipler için kullanıcı deneyimi araştırmalarının evidir. Araştırma katılımcılarını işe alın, kullanıcı görüşmeleri, anketler ve odak grupları yürütün ve küresel teşviklerle teşekkür edin. Daha sonra tüm içgörülerinizi, öne çıkanlarınızı, kayı...
featureOS
featureos.app
featureOS, dağınık verileri yapay zeka asistanımız KAL tarafından desteklenen eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürerek kullanıcı geri bildirimlerini toplama, analiz etme ve bunlara göre hareket etme şeklinizi dönüştürür. featureOS, geri bildirim panoları aracılığıyla ve Intercom sohbetleri, Z...
Savio
savio.io
Genişletme ve elde tutma gelirini artırmak için özellik isteklerini izleyin. Özellik isteklerini iş akışında kesinti olmadan tek bir yerde merkezileştirin. Intercom, Help Scout, Slack ve diğerlerinden gelen özellik isteklerini izleyin. Kurucular, Müşteri Başarısı ve Ürün Yönetimi ekipleri, müşterile...
Condens
condens.io
Condens, kullanıcı araştırma verilerinin saklanmasını, analiz edilmesini ve paylaşılmasını daha kolay, daha hızlı ve daha keyifli hale getiren bir yazılım aracıdır. Kullanım kolaylığı ve hızlı katılıma özel olarak odaklanılan Condens'i birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ana avantajla...
Screeb
screeb.app
Screeb, ürün ekiplerinin kullanıcılarını daha iyi tanıyarak daha iyi ürünler geliştirmelerine yardımcı olan Ürün Odaklı Kullanıcı Araştırma platformudur. Ürün Analitiği, Uygulama İçi Anketler, Topluluk, Web ve Mobil SDK'lar... Screeb, büyümenizi, benimsemenizi ve elde tutmanızı artıracak tam özellik...
Chisel
chisellabs.com
Geleneksel yol haritası araçları bozuldu. Keski modern bir çözümdür. Diğer yol haritası platformlarından farklı olarak Chisel, geri bildirimi ürün geliştirme yaşam döngüsünün her yönüne aktarır ve size daha fazla yerleşik geri bildirim toplama aracı, daha iyi geri bildirim sentezi ve tüm iş akışları...
Supahub
supahub.com
Supahub, özellik isteklerini toplamak, yönetmek ve önceliklendirmek için kullanılan ücretsiz bir müşteri geri bildirim aracıdır. Artık kaybolan veya göz ardı edilen geri bildirim yok. E-posta veya sohbet yoluyla geri bildirim toplamaya yönelik geleneksel yöntemlerin aksine Supahub, konuşmaları ve e-...
Sideways 6
sideways6.com
"Çalışanların fikri kitle kaynak kullanımı için hiç düşünmeden hazırlanmış bir platform." Ocak 2023 Microsoft Teams, Interact Intranet'iniz ve daha fazlasını kullanarak çalışanlarınızın katılımını sağlayın, organizasyonunuzu geliştirin ve hızlı ve basit bir şekilde bir İnovasyon kültürü oluşturun. S...
CoNote
conote.ai
CoNote, ekibinizle işbirliği yaparken niteliksel araştırmanızı yazıya döker, analiz eder ve düzenler.
NEXT
nextapp.co
NEXT, müşteri etkileşimlerini ürün içgörülerine dönüştüren yapay zeka destekli bir ürün keşif platformudur. NEXT, müşteri etkileşimlerini toplar, bu etkileşimleri doğru bir şekilde anlar ve ekiplerin günlük ürün kararlarını ve büyük resim fikirlerini doğrulamak için kullandığı kanıta dayalı öngörüle...