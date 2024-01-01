Alternatifler - PrivacyEngine
TrustArc
truste.com
TrustArc, daha derin içgörüler, daha geniş erişim ve sürekli uyumluluk için gizlilik ile veriler arasındaki boşluğu doldurur.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer, sizin gibi gizlilik profesyonellerinin daha fazla iş yapmasına yardımcı olmak için kurulmuş bir İsveç şirketidir. İster gizlilik programınızı daha iyi organize etmeye, ister RoPA'nızı daha hızlı yönetmeye, ister farkındalığı daha verimli bir şekilde artırmaya ihtiyacınız olsun, profesyo...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud, veri korumanızı ve BT güvenliği uyumluluğunuzu sağlamak için ihtiyacınız olan tek yazılımdır. Tüm uyumluluk yönetiminizi otomatikleştirmek ve size zorunlu belge çıktısını sağlamak için hukuk ve BT uzmanlığını yazılımla birleştirir. Platformumuz uyumluluk iş yükünüzden %80'e kadar tasarr...
Keepabl
keepabl.com
Keepabl'ın ödüllü Gizlilik Yönetimi Yazılımı, akıllı ağır kaldırma işlemlerini kaputun altına gizleyen, kullanımı kolay ve tanıdık iş akışlarıyla, GDPR'ye odaklanan birinci sınıf bir Gizlilik Çerçevesinin uygulanmasını ve sürdürülmesini sezgisel ve basit hale getirir. 2021'de ve yine 2022'de Finans ...
PrivIQ
priviq.com
Bir SAAS modeli kapsamında açık, özlü veri gizliliği uyumluluk yönetimi yazılımı sağlayarak müşterilerimiz ve paydaşları arasında güven oluşturmak. Akıllı Uyumluluk, Simply Global gizlilik yasası uyumluluk hizmeti. Tasarlandı: Çok dilli. İngilizce, Felemenkçe, Yunanca, Portekizce, Brezilya Portekizc...
Seers
seersco.com
Seers Onay Yönetimi Platformu, Birleşik Krallık'taki 50.000'den fazla işletmenin güvendiği ve GDPR, CCPA, PECR ve LGPD yükümlülüklerini karşılayan, dünyanın önde gelen Çerez Onay Banner'ıdır. Seers Onay Yönetimi Platformu, web siteniz için hepsi bir arada bir çözüme sahiptir. Çerezleri tarayabilir, ...
DATEV
datev.de
Vergi danışmanlığı ve orta ölçekli işletmeler için Avrupa'nın en büyük BT hizmet sağlayıcılarından biri.
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'n...