Alternatifler - Prismm

theViewer

theviewer.co

theViewer, herkesin 360 içeriğini yüklemesine ve VR Turu olarak adlandırdığımız bir şey oluşturmasına olanak tanıyan küresel bir çevrimiçi platformdur. Kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve VR hakkında herhangi bir bilginiz olmadan, 20 dakikadan daha kısa bir sürede harika bir VR deneyimi yaratab...