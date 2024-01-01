Primetric

Primetric

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Web Sitesi: primetric.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Primetric çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Primetric ile profesyonel hizmet şirketinizdeki kişilerin kullanılabilirliğini ve proje karlılığını kolayca tahmin edebilirsiniz. Üst düzey bir görünümden planlayın, izleyin, bütçeleyin ve optimize edin.
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: primetric.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Primetric ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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