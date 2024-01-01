Alternatifler - Primetag
Pictory
pictory.ai
Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.
Later
later.com
Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.
Minea
app.minea.com
Minea, nihai e-ticaret ürün arama aracıdır. Minea tüm ağlardaki tüm reklamları izler. Facebook Reklamları, influencer ürün yerleşimleri, Snapspy, tüm ağlar takip edilmektedir. Bir ağ için adspy'ye 149€ ödemeyi bırakın ve Minea'yı keşfedin.
Bio Link
bio.link
Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlant...
Submagic
submagic.co
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
Social Champ
socialchamp.io
Dijital Alanı Yönetecek Bir Sosyal Medya Yönetim Aracı. Social Champ ile birden fazla sosyal hesabı yönetin, resim veya video içeren gönderiler oluşturun, gelen mesajları düzenleyin, yatırım getirisini artırın, analizleri takip edin, raporlar oluşturun, içerik oluşturma sürecini basitleştirin ve ot...
Smash Balloon
smashballoon.com
WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.
Ripl
ripl.com
Ripl, küçük işletmelerin profesyonel görünümlü animasyonlu videolar, kolajlar, slayt gösterileri ve katmanlı statik resim gönderilerini dakikalar içinde oluşturmasına ve aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve YouTube'da anında planlama yapmasına veya paylaşımda bulunmasına olanak tan...
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Inflact
inflact.com
INSTAGRAM İÇİN PAZARLAMA ARAÇ SETİ Instagram hesabınızı akıllı araçlarla iş için uyarlayın; hedef kitle oluşturun, müşterilerle etkileşime geçin ve içeriği planlayın. Potansiyel müşterilerin ürünlerinizi keşfetmesine ve 3 adımda marka sadakati oluşturmasına yardımcı olun.
Affable.ai
affable.ai
Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
HeyLink.me
heylink.me
En iyi işletmeler ve etkileyiciler tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı. Her dijital girişimin etkisini en üst düzeye çıkarın. Mobil cihazlar için tasarlandı. Sonuçlar büyülü.
Blog2Social
blog2social.com
WordPress Web Siteleri ve Bloglar için Sosyal Medya Otomasyonu. İçeriğinizi Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ve çok daha fazlası gibi birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayınlayın, yeniden paylaşın, çapraz yayınlayın ve otomatik olarak planlayın. WordPress içeriğinizi v...
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
Perpetua
perpetua.io
E-Ticaret için Büyüme Altyapısı. Amazon, Walmart, Instacart ve diğer pazarlardaki büyümeyi karlı bir şekilde ölçeklendirmek için Perpetua'nın perakende medya yürütme ve istihbarat yazılımını kullanan binlerce işletmeye katılın.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Influencer pazarlamanızı güçlendirmek için hepsi bir arada çözüm. Influencer pazarlama kampanyalarınızın tüm yaşam döngüsünü yönetin.
Traackr
traackr.com
Traackr, pazarlamacıların doğru stratejilere yatırım yapmak, kampanyaları kolaylaştırmak ve programları ölçeklendirmek için kullandıkları veri odaklı etkileyici pazarlamaya yönelik kayıt sistemidir.
Collabstr
collabstr.com
Etkileyicileri Saniyeler İçinde Bulun ve İşe Alın. Markanız için benzersiz içerik oluşturmak için Instagram, TikTok ve YouTube etkileyicilerini bulun.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
LiveReacting
livereacting.com
Etkileşimli Canlı Yayınları çalıştırın. LiveReacting, akışınıza önceden kaydedilmiş videolar, oyunlar, geri sayımlar ve anketler ekleyerek daha fazla takipçi ve etkileşim elde etmenize yardımcı olur.
Fohr
fohr.co
Fohr, doğru influencerları ve marka elçilerini en iyi markalara bağlayan en iyi influencer pazarlama şirketlerinden biridir. Bugün web sitemizi ziyaret edin.
Inksprout
inksprout.co
Yapay zeka destekli altyazılarla blogunuzdan saniyeler içinde ilgi çekici, küçük boyutlu, sosyal videolar oluşturun.
Connectio
useconnectio.com
Facebook Reklamlarınızı Otomatikleştirin ve Optimize Edin.
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio, siyahi bir kadının sahip olduğu ve yönettiği bir girişimdir. Link-in-Bio alanının 3 yaratıcısından biridir ve: * yaratıcılar/kullanıcılar açısından dünya çapında ikinci en büyük biyo-bağlantı hizmetidir; * alan adlarını içerir: Lnk.bio, Lnk.at ve Ln.ki * Lnk.Bio, bio'daki en popüler ve en ...
PowerIn
powerin.io
PowerIn, ChatGPT ile otomatik olarak bir yorum oluşturarak LinkedIn'deki etkinliğinizi artırmak için en iyi araçtır. Çevrimiçi varlığınızı otomatik pilota alın
Trendsmap
trendsmap.com
İşletmenize yardımcı olacak Twitter içgörüleri - Herhangi bir konuyu küresel olarak veya bölgeye göre ayrıntılı olarak analiz edin. Bir ülke, bölge veya dünya çapındaki tweet etkinliğini gösteren, harita tabanlı benzersiz görselleştirmeler oluşturun. Güçlü sorgulama ve filtreleme araçlarımız, özel i...
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
StarNgage
starngage.com
StarNgage olarak sosyal olarak dağıtılan görsel içeriğin reklamcılığın geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu şu anda Instagram'da oluyor ve markalara bu macerada yardımcı olup Instagram'da kazanmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bu platform, markaların Instagram pazarlama çabalarını ölçmelerine ve etkile...
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Kampanyalarınız için temel etkileyici pazarlama aracı.
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers, içerik oluşturucuları 30'dan fazla kategorideki internet trendleri hakkında bilgilendirir ve onlara Viral Video Aracımızı kullanarak bunlardan nasıl kâr elde edebileceklerini gösterir. Trendlerimiz aynı zamanda iş fikirleri, stoksuz satış, SEO, sosyal medya ve daha birçok şey için de...
Favikon
favikon.com
Sosyal Medya Stratejinizi Favikon ile Dönüştürün: Yapay Zekayla Desteklenen Yaratıcı Pazarlama Platformu. - Mükemmel yaratıcıları keşfetmek için sosyal medyanın potansiyelini kolayca ortaya çıkarın. Filtrelerimiz, sizin veya müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış belirli nişleri hedeflemeniz...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırs...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, uçtan uca teknoloji ve kapsamlı hizmet aracılığıyla pazarlamacılar için karlı büyümeyi destekleyen tek ortaklık yönetimi çözümüdür.
Curator
curator.io
Sitenize ücretsiz olarak sosyal yayın eklemenin en kolay yolu Curator, içerik toplamanıza ve görüntülemenize yardımcı olan, sonsuza kadar ücretsiz bir sosyal medya toplayıcıdır. Feed'inizi 5 dakikadan kısa sürede oluşturun.
Influence.co
influence.co
Bir yaratıcı olarak başarılı olmak için ihtiyacınız olan her şey. Etkileyiciler ve yaratıcılar için tasarlanmış ilk profesyonel ağa katılın. Para kazanmak, birbirinizden öğrenmek ve topluluklar aracılığıyla insanlarla tanışmak için profilinizi bugün oluşturun.
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI, LinkedIn'deki potansiyel müşterilerle geniş ölçekte etkileşime geçmeniz için yorumlar oluşturur. Potansiyel müşterilerinizin ilgisini çekmek ve eklenen her temas noktasında daha hızlı dönüşümler elde etmek için yorum yazarken saatlerce tasarruf edin.
#paid
hashtagpaid.com
Hashtag Ücretli - Tek bir platformda içerik oluşturucularla eşleştirin, kampanyalar başlatın ve içerik oluşturucuların beyaz listesini çalıştırın. Influencer pazarlaması artık güvenli, kolay ve hızlı.
Upfluence
upfluence.com
İçerik Üretici Pazarlamayla Satışları Artırın. Etkileyici pazarlama, ortaklık programları, yaratıcı yönetimi, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, marka elçileri: işinizi büyütmek için değerli ortaklıklar kurun.
InstaPlug
instaplug.app
InstaPlug ile anında ilgi odağı olun! Ücretsiz, göz alıcı Instagram widget'ları oluşturun, akışınızı sihir gibi filtreleyin ve onu ilgi çekici bir şeye dönüştürün. Hızlı, Kolay, Güvenilir!
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink, kullanıcının içeriği/materyali tek bir bağlantıda birleştirmesine olanak tanıyan bir bağlantı yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar sosyal medya bağlantılarını listeleyebilir, bir medya kiti oluşturabilir veya özel sayfalara gerekli bilgileri ekleyebilir. Kullanıcılar ayrıca sosyal simgeler, kü...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid, yüksek kaliteli Instagram takipçileri, beğenileri ve görüntülemeleri konusunda dünyanın lider sağlayıcısıdır. Başkalarının Instagram profillerini büyütmelerine yardımcı olmak isteyen bir grup sosyal medya uzmanı tarafından 2012 yılında kuruldu ve o zamandan beri sektörde bir güç merkezi hal...
Brolly
brolly.com.au
Brolly, hükümetin uyumluluğu göz önünde bulundurularak oluşturulmuş, Avustralya'nın ilk sosyal medya arşivleme aracıdır. Brolly, Avustralya'da veri depolama da dahil olmak üzere uyumluluk standartlarını karşılayan basit, yenilikçi bir arşiv çözümü sağlamak üzere Melbourne'da oluşturulmuştur, böylece...
Spikerz
spikerz.com
Spikerz, içerik yaratıcıları, işletmeler ve kuruluşlar için sosyal medya koruması sağlar. Spikerz olarak biz, sosyal medya hesaplarını korumanın günümüzde kritik bir görev haline geldiğine inanıyoruz. Ne yazık ki, hiç kimse tamamen bu kanallara bağımlı olan işletmelere yardımcı olmuyorken, bilgisaya...
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster, kullanıcıların Facebook, YouTube ve diğer canlı video platformlarında önceden kaydedilmiş videolarla canlı yayına geçmesine olanak tanıyan Windows tabanlı bir uygulamadır. Ayrıca birden fazla sosyal medya hesabını da destekler. Video pazarlama için canlı videoları kullanarak daha fazla g...
Growapp
growapp.digital
Sosyal medyadaki içeriği yazmak, onaylamak, planlamak, analiz etmek ve karşılaştırmak için IA destekli sosyal medya yönetim aracı.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için markaları sosyal medya etkileyicileriyle buluşturan, self-servis etkileyici pazarlama platformudur. Platform, markaların kitle demografisine, katılım oranlarına ve diğer ilgili ölçümlere göre etkileyicilere göz atabileceği ve seçebileceği bir pa...
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull, 2013 yılında kurulan bir Twitter büyüme otomasyon yazılımıdır. On yılı aşkın bir süredir kullanıcıların Twitter'daki hedef kitlelerini genişletmelerine yardımcı olarak birçok kişinin kendi alanlarında etkileyiciler olarak yükselmesine olanak tanıdı. Platform, etkileşimi optimize etmek ve ...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting, reklamverenlerin binlerce gizli Facebook ilgi alanını bulmasına yardımcı olan bir Facebook ilgi alanı hedefleme aracıdır.