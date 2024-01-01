Pricefy

Pricefy

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Web Sitesi: pricefy.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Pricefy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Rakiplerinizin fiyatlarını Pricefy ile takip etmeye başlayın, çok kolay! Rakibinizin URL'sini ekleyin ve gerisini Pricefy halledecek ve resim, fiyat, stok/stok durumu ve para birimi gibi mevcut tüm ürün verilerini çıkaracaktır. Tüm rakiplerinizin URL'lerini eklemek için zaman kaybetmeyecekseniz, web üzerindeki tüm rakiplerinizin ürünlerinin URL'lerini bulup eşleştiren otomatik eşleştirme özelliğini kullanın.
Kategoriler:
Business
Perakende Fiyatlandırma Yazılımı

Web Sitesi: pricefy.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pricefy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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