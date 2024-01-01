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Alternatifler - Prevedere

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:

Shutterstock

Shutterstock

shutterstock.com

Shutterstock, Amerikalı bir hazır fotoğraf, hazır film, hazır müzik ve düzenleme araçları sağlayıcısıdır; merkezi New York'tadır. 2003 yılında programcı ve fotoğrafçı Jon Oringer tarafından kurulan Shutterstock, yaklaşık 200 milyon telifsiz stok fotoğraf, vektör grafiği ve ilüstrasyonun yanı sıra li...

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Veri Bilimini çalıştırma, Makine Öğrenimi algoritması oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme sürecinin tamamı tek bir tıklamayla bir araya getirildi.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

Veritabanınızın içindeki NLP. OpenAI'nin GPT ve Hugging Face modellerinin gücünü yalnızca birkaç SQL satırıyla veritabanınızdaki metin verilerine uygulayın

Akkio

Akkio

akkio.com

Analistler için Tahmine Dayalı Yapay Zeka. Hızlı öngörüler ve zahmetsiz tahminlerle operasyonlarınıza rekabet avantajı kazandırın. Kodlamaya gerek yok.

Fluidly

Fluidly

fluidly.com

Fluidly, nakit akışından finansmana kadar işletmelerin finansmanını planlama ve yönetme biçimini temelden yeniden düşünmektir. Yani ister nakit paranızı idare etmenin zahmetsiz bir yolunu arayan bir işletme olun, ister müşterilerine daha iyi hizmet vermek isteyen bir muhasebeci olun, size yardımcı o...

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI, pazarlamacıların gerçek zamanlı olarak marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...

Braincube

Braincube

braincube.com

Braincube, endüstri için tasarlanmış iş ve uzman uygulamalarına sahip akıllı bir IIoT platform paketidir. Braincube'un platformu ve kullanıma hazır uygulamaları, üreticilerin veri akışlarından ve Büyük Veri analizlerinden anında ve uzun vadeli değer bulmasını sağlar. İşletim yazılımı, Edge aracılığı...

Pecan

Pecan

pecan.ai

Pecan'ın tahmine dayalı analiz yazılımı etki yaratmak için tasarlanmıştır. Birkaç gün içinde doğru, uygulanabilir tahminler alın ve AutoML'in gücünün kilidini açın.

Vortexa

Vortexa

vortexa.com

Kargo akışlarının küresel resmini çizen son teknoloji enerji analitiği. Vortexa ile rekabet öncesi enerji piyasası fırsatlarını belirleyin.

QuData

QuData

qudata.com

QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...

NWO.ai

NWO.ai

nwo.ai

NWO.ai, işletmeler için harici verilerin geleceğinde devrim yaratan lider bir tüketici istihbarat platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisini kullanan NWO.ai, mikro trendlerdeki büyük değişiklikleri gerçekleşmeden önce tahmin edebiliyor ve şirketlere günümüzün sürekli değişen ekosisteminde rekab...

Enveyo

Enveyo

enveyo.com

Enveyo'nun lojistik optimizasyon yazılımıyla nakliye operasyonlarınızı rekabet avantajına dönüştürün ve kârınızı en üst düzeye çıkarın.

Predelo

Predelo

predelo.com

Halihazırda kullandığınız araçlarla doğrudan entegre olarak otomatik pilotta işletmeniz için yapay zeka destekli tahminler ve optimize edilmiş kararlar alın.

Neural Designer

Neural Designer

neuraldesigner.com

Neural Designer, makine öğrenimi modellerini geliştirmeye ve dağıtmaya yönelik güçlü bir yazılım aracıdır. Kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden sinir ağlarını oluşturmasına, eğitmesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Neural Designer, geniş ...

Verteego

Verteego

verteego.com

Verteego'nun yapay zekası, verilerinizi gerçek zamanlı olarak analiz eder ve tedarik zincirinizi optimize etmek, pazarlama kampanyanızı güçlendirmek için öneriler üretir.

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA, küresel üreticilerin fazla envanteri azaltmasına, kritik eksiklikleri önlemesine ve operasyonel komuta oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Platform fabrika merkezlidir ve karmaşık tedarik zincirleri ile envanter operasyonları ile bunların raporlama, analiz ve en...

Kleene

Kleene

kleene.ai

Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı...

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. -Birden fazla program/görev için etkileşimli, gerçek zamanlı senkronize prosedürle...

Discern

Discern

discern.io

B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. D...

Knowi

Knowi

knowi.com

Knowi, günümüzün modern verileri için özel olarak tasarlanmış, her büyüklükteki işletmenin ham verilerden öngörü ve eyleme olan mesafeyi önemli ölçüde kısaltmasına olanak tanıyan modern bir iş zekası platformudur. NoSQL, SQL, RDBMS, dosya tabanlı ve API'ler de dahil olmak üzere neredeyse tüm veri ka...

Pulsate

Pulsate

pulsatehq.com

Pulsate Locate, pazarlamacıların kullanıcılarla tam konumlarına göre etkileşim kurmasını sağlayan bir konum pazarlama çözümüdür.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...

Verint

Verint

verint.com

Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.

Vertify

Vertify

vertify.com

Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ek...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow, gelir artışını sağlayan pazarlama çabalarını ölçerek, tahmin ederek ve planlayarak B2B pazarlama ekiplerinin daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olur.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...

DataRobot

DataRobot

datarobot.com

Açık. Esnek. Ekibinizin yapay zeka ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. DataRobot, tüm üretken ve tahmine dayalı iş akışlarınızı tek bir güçlü platformda bir araya getirir. İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yapay zekayı hızla sağlayın, tüm varlıklarınızı yönetin ve birinci sınıf yapay zeka u...

Faraday

Faraday

faraday.ai

Faraday, en sevdiğiniz araçların daha da iyi performans göstermesini sağlamak için yapay zekayı yığınınızdaki iş akışlarına yerleştirmenize olanak tanır

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