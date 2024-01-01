Alternatifler - PressRush

PressPitch.io

presspitch.io

PressPitch.io, topluluk odaklı bir halkla ilişkiler (PR) yazılımıdır. Doğrudan bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak için gazetecileri, KOBİ'leri ve startup'ları bir araya getiriyoruz. Küçük işletmelere medyadaki varlıklarını hızlandırmak ve gazetecilerin hareket halindeyken hızlı röportajlar ve anket...