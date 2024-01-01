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Alternatifler - PressPitch.io

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Cision

Cision

cision.com

Cision Ltd. bir halkla ilişkiler ve kazanılmış medya yazılım şirketi ve hizmet sağlayıcısıdır. Şirket, Cayman Adaları'nda kurulmuştur ve merkezi Chicago, Illinois'dedir; dünya çapındaki müşterileri ile Şirket, Haziran 2017'de ters birleşme yoluyla halka açıldı. Web tabanlı PR ve hizmet olarak medya ...

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...

Storiad

Storiad

storiad.com

Storiad, kitap farkındalığını artırmak ve kitap satışlarını artırmak amacıyla doğru kitap hedef kitlesine ulaşmak için yazarların dijital kitap tanıtım kampanyalarını planlamasına, dağıtmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.

Telum Media

Telum Media

telummedia.com

Telum Media, Asya Pasifik genelinde halkla ilişkiler ve medya endüstrileri arasında bağlantılar oluşturan kapsamlı bir medya iletişim platformudur.

IGLeads.io

IGLeads.io

igleads.io

Parmaklarınızın ucundaki Google'ın herkese açık veritabanıyla yeni iş fırsatlarını keşfedin ve dünyadaki her alıcıya ulaşın. Hashtag'leri ve anahtar kelimeleri kullanarak potansiyel müşterileri hedefleyin ve daha fazla anlaşma yapın

The Shelf

The Shelf

theshelf.com

The Shelf, serbest çalışan blog yazarlarının ve sosyal etki sahibi kişilerin işbirliği yapmak isteyen markalarla bağlantı kurmasına yardımcı olan bir sitedir.

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill önde gelen gerçek zamanlı medya istihbarat platformudur. Alex Northcott'un deneyimli halkla ilişkiler ve sektör profesyonellerinden oluşan ekibini yenilikçi teknolojiyle birleştiren Roxhill, günümüzün hızlı hareket eden pazarında ihtiyaç duyduğunuz medya analizlerini ve içgörüleri sağlar.

PodSeeker

PodSeeker

podseeker.co

Podseeker, halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik bir podcast medya veritabanıdır. Kullanıcılarımızın "yeni medya" ortamında gezinmelerine yardımcı oluyoruz ve konuk olarak podcast'lerde rezervasyon yaptırmalarına yardımcı olacak araçlar sağlıyoruz.

OnePitch

OnePitch

onepitch.co

Kazanılmış medya stratejinizde tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırın. OnePitch'in eşleştirme teknolojisi, her satış konuşması için kesin bir medya listesi sunarak ekibinizin ilgi çekmesini, yerleşimleri güvence altına almasını ve marka yakınlığını artırmasını kolaylaştırır. OnePitch ile sonuçlar...

Sourcery

Sourcery

sourcery.ai

Daha Fazla Müşteriye Ulaşın. Kaliteli Geri Bağlantılar Kazanın. Nasıl ücretsiz tanıtım alacağınızı merak etmeyi bırakın. Yazılımımız kaliteli geri bağlantıları kendiniz kazanmanıza yardımcı olur. Çok kolay, sihir gibi. » Marka Bilinirliğini Artırın » Daha Fazla Gelen Trafik ve Potansiyel Müşteri » S...

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

İşletmenizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz görünürlüğü elde etmenizi sağlayacak PR yazılımı ve rehberliği. Bir gazetecinin hikayenize uygun olduğunu bilerek iletişime geçin. Yazılımımız, güvenle satış konuşması yapabilmeniz için en alakalı gazetecileri, yayınları, basın fırsatlarını, podcast'leri ...

NinjaOutreach

NinjaOutreach

ninjaoutreach.com

Veritabanımızda Instagram, TikTok, YouTube ve Blogger web sitelerinden 130 milyondan fazla profil bulunan NinjaOutreach, çevrimiçi varlıklarını büyütmek isteyen çevrimiçi markalar, dijital pazarlamacılar ve küçük işletmeler için en iyi blog yazarı ve Etkileyici Pazarlama destek yazılımıdır. Ninja, E...

Wizikey

Wizikey

wizikey.com

Wizikey nedir? Wizikey bir medya izleme ve halkla ilişkiler yazılımıdır. Şirketlere, farklı medyalarda medya takibi, trendler ve dünya genelinde rekabet istihbaratı ve basın bülteni dağıtımına ilişkin içgörüler konusunda yardımcı olur. Ayrıca PR profesyonellerinin doğru muhabir grubunu bulmasına, öz...

Anewstip

Anewstip

anewstip.com

Anewstip, girişimcilerin, halkla ilişkiler profesyonellerinin ve pazarlamacıların ilgili medya bağlantılarını (gazeteciler, editörler, blog yazarları, etkileyiciler vb.) aramasına, medya listeleri oluşturmasına, kişiselleştirilmiş sunumlar veya toplu basın bültenleri göndermesine ve çevrimiçi ve izl...

Propel PRM

Propel PRM

propelmypr.com

Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izl...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...

Newswire

Newswire

newswire.com

Newswire, müşterilerine marka bilinirliği oluşturmaya, medyada yer almaya, çevrimiçi görünürlüğü artırmaya, arama motoru optimizasyonu performansını iyileştirmeye, satış oluşturmaya ve daha fazlasına yardımcı olan basın bülteni dağıtım hizmetleri sağlayan bir medya teknolojisi şirketidir. Newswire, ...

Onclusive

Onclusive

onclusive.com

Onclusive, Halkla İlişkiler ve İletişim başarısı için küresel bir ortaktır. Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak karşılaştığınız baskıları anlıyoruz. Güçlü bir marka ve itibar oluşturmak gibi. Kuruluşunuzun gözü, kulağı ve vicdanı olmak. Üst düzey yöneticileri, daha geniş işletmeyi ve onun baş...

Notified

Notified

notified.com

Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...

Tagger Media

Tagger Media

taggermedia.com

Tagger by Sprout Social, aralarında Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline ve Dolce & Gabbana'nın da bulunduğu günümüzün en büyük marka ve ajanslarından bazıları için sosyal medya pazarlama endüstrisinde devrim yarattı. Veriye dayalı sosyal zeka platf...

Heepsy

Heepsy

heepsy.com

Etkileyicileri saniyeler içinde bulun. Instagram, Youtube, Tiktok ve Twitch influencerlarına konuma ve kategoriye göre anında erişim. Hedef kitlenizi analiz edin ve onlarla iletişime geçin.

PressRush

PressRush

pressrush.com

PR kampanyalarınızı PressRush ile güçlendirin Medya İletişim Veri Tabanı, Medya Listeleri ve Halkla İlişkiler için Gazeteci Araması

Postaga

Postaga

postaga.com

Etkili, kolay, soğuk bir e-posta ve satış destek platformuyla daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, ilişkiler kurun ve geri bağlantılar edinin.

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

Çevrimiçi PR'ın etkisini keşfedin! Markanız hakkında söylenenleri izleyin, hikayenizi oluşturun, hedef kitlenizi tanımlayıp etkileşime geçirin ve sonuçları analiz edin.

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