PresentationGPT

SunumGPT, saniyeler içinde yüksek kaliteli sunumlar oluşturan, yapay zeka destekli bir sunum oluşturucudur. Yapay zeka algoritmalarını desteklemek ve etkileyici sunumlar oluşturmak için mevcut en gelişmiş dil oluşturma modelleri olan GPT-4'ü kullanır. Araç, PowerPoint ve Google Slaytlar ile sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcıların sunumlarını kolayca indirip düzenlemesine olanak tanır. SunumGPT, izleyiciler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan ilgi çekici ve ayrıntılı sunumlar üretmek için kullanılabilecek çeşitli temalar ve tasarım şablonları içerir. Ayrıca araç, diğer özelliklerin yanı sıra sınırsız sunum, temel tasarım şablonları ve PowerPoint ve Google Slaytlar için yüksek kaliteli, düzenlenebilir dosya formatlarını içeren ücretsiz bir plan sunar. Ayrıca, kullanıcıların indirme başına bir kerelik ücret karşılığında benzer özelliklere erişmesine olanak tanıyan 4,99 ABD doları tutarında bir indirme başına ödeme planı da bulunmaktadır. SunumGPT, hiçbir gizli ücret, abonelik veya kayıt gerektirmeyen basit ve şeffaf bir fiyatlandırma yapısına sahiptir. Kullanıcılar sunumlarına ücretsiz olarak erişebilir ve yalnızca indirdiklerinde ödeme yapabilirler. Araç, basitliği, şeffaflığı ve kısa sürede yüksek kaliteli, özelleştirilebilir sunumlar üretme yeteneği nedeniyle kullanıcıları tarafından övgüyle karşılandı. SunumGPT, tasarım ve biçimlendirmeye saatler harcamadan çarpıcı sunumlar geliştirmenin verimli ve etkili bir yolunu arayan herkes için ideal bir araçtır.

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