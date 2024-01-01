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Premise is a data and analytics platform that empowers decision makers with real-time, actionable information. By combining the power of a global network of on-the-ground contributors with industry leading data science and machine learning Premise is ‚ÄòThe Source of Ground Truth.

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