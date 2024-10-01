Alternatifler - Practice
Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Motion
usemotion.com
Motion, binlerce yüksek performanslı CEO ve profesyonel tarafından kullanılan odaklanma ve üretkenlik aracıdır. Zamanınızı ve odaklanmanızı korur, böylece onu en önemli şeylere harcayabilirsiniz
Preply
preply.com
Preply Business, şirketlere sertifikalı dil öğretmenleriyle 1'e 1 çevrimiçi dersler sunuyor. Preply ile çalışanlar özel ihtiyaçlarına göre öğretmenleri seçebilir, esnek bir programla öğrenebilir ve ders aralarında kişiselleştirilmiş materyallerle pratik yapabilir. Çalışanlarınızı İngilizce, Fransızc...
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings, rezervasyonlarınızı, personelinizi ve müşterilerinizi takip etmenize yardımcı olan bir randevu planlama uygulamasıdır. Hiçbir randevuyu kaçırmazsınız ve randevunuza daha az randevuya gelmemiş olursunuz.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve ...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro, profesyonelleri günlük iş akışlarının tüm yönleriyle destekler; bunlar arasında iş planlaması, müşteri veri tabanı, faturalandırma ve ödeme işlemleri, teknisyen gönderimi ve çok daha fazlası yer alır. Ayrıca Housecall tüketici rezervasyon uygulamasına erişimle tamamen entegredir. Hous...
ClassDojo
classdojo.com
Ebeveynler ve öğrencilerle harika sınıf toplulukları oluşturun
Zoho Bookings
zoho.com
En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anl...
Doodle
doodle.com
Çevrimiçi planlamada dünya lideri olan Doodle, müşteriler, iş arkadaşları ve ekiplerle toplantı planlamanın en güçlü yoludur. Kullanıcı dostu takvim araçları paketimizle birebir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için en iyi zamanı bulun. Her ay 30 milyon kullanıcının, kullandıkları takvi...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, proje, görev, finans ve müşteri yönetimi için gerekli tüm araçları içeren, hepsi bir arada bir işletme işletim platformudur. Flowlu, şirketinizde olup biten her şey hakkında size kapsamlı bir genel bakış sunar. Ekibinizin harcadığı zamandan ve iş yükünden genel maliyetlere ve müşteri fatural...
Varsity Tutors
varsitytutors.com
Varsity Tutors, tüm öğrenciler ve profesyoneller için özel ve grup dersleri, dersler, sınav hazırlığı ve sanal öğrenim sunar. Bugün 3.000'den fazla konuya ve 40.000'den fazla eğitmene çevrimiçi olarak erişin.
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Vagaro
vagaro.com
Bir sonraki salonunuzu, spanızı veya fitness profesyonelinizi bulun. İncelemeleri okuyun ve yayınlayın. Saç kesimi, boyama, tırnak bakımı, cilt bakımı, masaj, makyaj, kişisel antrenörler, yoga, pilates ve daha fazlası için 7/24 online randevu alın!
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugü...
Mindbody
mindbodyonline.com
Yeni bir egzersiz mi arıyorsunuz? Daha ucuza bir yoga dersine katılmak ister misiniz? Evde yeni egzersiz programları bulma konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Mindbody uygulaması, ter atmak ve plaj vücudunda çalışmak için en iyi yeri bulmanıza yardımcı olabilir. İster yeni başlayanlar için bir ant...
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde...
Simplero
simplero.com
Simplero, müşterileriyle anlamlı ilişkiler geliştirebilmeleri için yazılım yığınlarını tek bir eğlenceli ve kullanımı kolay platformda basitleştirerek koçların ve bilgi yaratıcılarının sevdikleri bir iş ve hayat kurmalarına yardımcı olur. Kurslar oluşturmaktan, web siteleri oluşturmaya ve e-posta gö...
Picktime
picktime.com
Picktime, işletmelerin randevuları, personeli ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlayan bir randevu planlama platformudur. Her türlü planlamaya ihtiyaç duyan işletmeler için tek durak çözümdür. İster Oda yönetimi, Ekipman kiralama, Sınıf rezervasyonları, Etkinlik yönetimi veya Kurs Yön...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Cal.com
cal.com
Açık Kaynak Planlama: Bir bağlantı gönderin ve insanların bağlantı kurabileceği bir pazar yeri ile tanışın veya oluşturun.
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için m...
Timely
gettimely.com
Zamanında. Müşterilerin geri gelmesini sağlayan rezervasyon yazılımı. Tüm müşteri deneyiminin kontrolünü size veren, kullanımı kolay rezervasyon yazılımıyla salonunuzu bir profesyonel gibi yönetin. Her şey muhteşem, özelleştirilebilir takvimimizle başlıyor. Takvim, saç veya güzellik işinizi her yerd...
Setmore
setmore.com
Setmore, kullanımı kolay bir web uygulaması aracılığıyla çevrimiçi randevu planlamanıza, randevuları, programları ve müşterileri yönetmenize yardımcı olan bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır.
Booksy
booksy.com
Booksy Biz, işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları size sunar. Randevuları kabul etmek, takviminizi yönetmek, ödemeleri işlemek, yeni müşteriler çekmek ve geri gelmelerini sağlamak için tek bir uygulama. Randevu almak için Booksy'yi kullanan dünya çapında 38 milyondan fazla ...
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası da...