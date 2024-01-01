Powerful Medical

Powerful Medical

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PMcardio, çeşitli kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi için elektrokardiyogram (EKG) verilerini yorumlamak üzere tasarlanmış, Sınıf IIb sertifikalı, tıbbi yapay zeka destekli bir araçtır. Akıllı telefon uygulaması olarak erişilebilen PMcardio, çeşitli ritimler, iletim anormallikleri, ektopiler, eksen sapmaları, enfarktüsler ve hipertrofiler dahil olmak üzere 39 kardiyovasküler tanıyı destekler. PMcardio, durumuna bakılmaksızın herhangi bir 12 derivasyonlu EKG ile çalışır ve gelişmiş okunabilirlik ve paylaşım için EKG verilerini dijital formata dönüştürür. Gelişmiş görüntü tanıma yetenekleri, kullanıcının bilgisayar ekranından alınan doğrudan görüntüler de dahil olmak üzere herhangi bir kaynaktan alınan EKG'lerin anında yorumlanmasına olanak tanır. Bunun da ötesinde PMcardio uygulaması, anında teşhis ve tedavi planları sunarak kullanıcıların bu raporları güvenli bir şekilde dışa aktarmalarına olanak tanıyor. PMcardio ayrıca tüm akıllı telefon cihazlarında çalışır ve tüm 12 uçlu EKG makineleriyle çalışabilir, bu da onu EKG yorumlaması için erişilebilir ve çok yönlü bir araç haline getirir.

Web Sitesi: powerfulmedical.com

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