Alternatifler - PowerDMS
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
GoTo
goto.com
Dünyanın dört bir yanındaki şirketlere yönelik çevrimiçi video konferansta sektör lideri olan GoTo Meeting, artık KOBİ'ler için oluşturulmuş hepsi bir arada iletişim yazılımı GoTo Connect'in bir parçası olarak geliyor. Tek başına satın alınabilen Toplantı çözümüne, gerçek zamanlı sanal iletişim ve i...
Springboard
springboard.com
Springboard'un mentor liderliğindeki çevrimiçi programlarının sizi işe alması garantilidir. Gerçek dünya projeleri oluşturarak veri bilimi, UI/UX ve kodlamayı öğrenin.
Trainual
trainual.com
Trainual, büyüyen ekiplerin yaptıkları işi nasıl yapacaklarına dair taktikler oluşturduğu bir bilgi aktarımı ve eğitim platformudur. Trainual ile işletmenizdeki tüm roller ve sorumluluklara ilişkin her süreç, politika ve prosedür kolayca belgelenir, düzenlenir, atanabilir ve aranabilir. Sonuç olarak...
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...
Whale
usewhale.io
Ekibinizi uyumlu hale getirmenin en hızlı yolu. Prosedürlerinizi ve süreçlerinizi belgeleyin ve merkezileştirin, ekibinizi eğitin ve TÜM şirket bilgileriniz için tek bir merkezi doğruluk kaynağını yönetin.
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go, özellikle öğrenim merkezleri ve eğitim işletmeleri için tasarlanmış modern, kullanıcı dostu, sezgisel bir okul yönetimi yazılımıdır. Planlamayı, ücret yönetimini, bireysel dersleri, katılımı ve daha fazlasını kolayca takip edin. Başarılı okul yönetimi için ihtiyacınız olan her şey tek b...
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
Eddy
eddy.com
Eddy, elektronik tabloları aşmış küçük işletmeler için hepsi bir arada ideal İK ve bordro platformudur. İhtiyaç duyduğunuz temel özellikleri, daha büyük sistemlerin karmaşıklığı ve ek yükü olmadan sunarak, birden fazla aracı işiniz için anlamlı bir araçta birleştirerek hayatınızı basitleştirme fırsa...
Glue Up
glueup.com
Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...
Cloud Assess
cloudassess.com
Beceri odaklı, yüksek performanslı kuruluşlara ve yüksek öğrenim sağlayıcılarına yönelik gerçek zamanlı eğitim ve değerlendirme platformumuzla iş gücünüzü güçlendirin. Karma öğrenme platformumuz, ön saflardaki çalışanlar için tasarlanmış olup, teknik ve sosyal beceriler için hareket halindeyken mobi...
Kahuna
joinkahuna.com
Yapay zekanın yardımıyla uzmanlığınıza abonelik satın. Benzersiz bilgi tabanınızı temel alan özel bir yapay zeka yardımcısıyla tavsiye verme yeteneğinizi güçlendirin.
PlaybookBuilder
playbookbuilder.com
Yapay Zekanın Gücüyle İş Süreçleri Oluşturun. İster yeni insanları bünyenize katmak, ister ölçeklendirmek veya satış yapmak ya da yalnızca kuruluşunuzun performansını artırmak istiyor olun, PlaybookBuilder - artık ChatGPT ile size yardımcı olabilir.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS Grubu, dijital öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu vizyondan tam teşekküllü bir FLOWSPARKS Suite ortaya çıktı. FLOWSPARKS Yazma Aracındaki Öğrenme Formatlarını, Akıllı Şablonları ve Akıllı Programları birleştirerek kolaylıkla etkileşimli e-Öğr...
Hickory
hickorytraining.com
Hickory, Satış ve Müşteri Hizmetleri personelini marka uzmanlarına dönüştürerek elde tutmaya odaklanan tek eğitim aracıdır. Uygulama, bir temsilcinin öğrendiklerini ne zaman unutacağını tahmin ediyor ve bunun olmasını önlemek için güçlü ve zayıf yönlerine göre uyarlanmış inceleme alıştırmaları planl...
Apprentiscope
apprentiscope.com
ApprentiScope olarak misyonumuz, modern Kayıtlı Çıraklık Eğitimlerini ölçeklenebilir ve herkes için erişilebilir hale getirerek küresel yetenek eksikliğini gidermektir. Müşterilerimizin İşe Alımdan Uyumluluğa kadar her şeyi yönetmesine olanak tanıyan bir dizi özellik ile ürünlerimiz İşverenlere, Spo...
Growthspace
growthspace.com
Growthspace ile uzman liderliğindeki geliştirme programları aracılığıyla iş KPI'larını yönlendirin. Bireysel veya ekip programları da dahil olmak üzere tüm öğrenme deneyimlerini başlatmak, yönetmek ve etkiyi ölçmek için tasarlanan platform, işletme genelinde verimlilik ve etki sağlar. Dünyanın en gü...
Cognota
cognota.com
Cognota, öğrenme ve geliştirme ekiplerine yönelik ilk ve tek operasyon platformudur. Platformumuz, Öğrenme ve Geliştirme ekiplerinin eğitim talep yönetimini kolaylaştırmasına, proje ve kapasite planlamasını iyileştirmesine, içeriği hızla tasarlamasına ve KOBİ'lerle daha etkili işbirliği yapmasına ol...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna a...
Zavvy
zavvy.io
Zavvy, yeteneğinizi yönetmek için yapay zeka ile geliştirilmiş bir Hepsi Bir Arada Platformdur. Performans, geliştirme ve eğitim; hepsi tek bir araçta.
DeepHow
deephow.com
DeepHow, vasıflı esnafın bilgi birikimini yakalama ve eğitmeye yönelik ilk yapay zeka çözümüdür. Temel olarak kuruluşların süreçlerini akıllı bir cihazda yakalamasına, bulut aracılığıyla platforma yüklemesine ve ardından videoyu bölümlere ayırmak, metne dönüştürmek ve kendi amaçları için adımlara ve...