WebCatalog
Поток

Поток

potok.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Поток çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çalışanları işe almak, işe almak, değerlendirmek, eğitmek, etkileşime geçirmek ve elde tutmak için bir dizi çözüm; çalışanlarınızı yönetmek ve yetenekleri geliştirmek için ihtiyacınız olan her şey.

Web Sitesi: potok.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Поток ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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