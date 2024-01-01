Alternatifler - Postman Web
UserTesting
usertesting.com
Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.
BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Qase
qase.io
Manuel ve otomatik testler için tek bir çalışma alanı. Yazılım test çabalarını artırmaya yardımcı olan Geliştirme ve Kalite Güvence ekipleri için test yönetim sistemi.
Apigee
google.com
Google Cloud'un bir parçası olan Apigee, lider şirketlerin uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) tasarlamasına, güvenliğini sağlamasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Apigee'yi ücretsiz deneyin.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ı kullanarak, tek bir merkezi platformda hiçbir özel bilgi gerektirmeden, diğer API araçlarından çok daha hızlı bir şekilde OpenAPI açıklamaları, belgeleri ve sahte sunucular oluşturabilirsiniz.
Userfeel
userfeel.com
Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve kod oluşturmayla web ve mobil için yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yeni nesil kodsuz bir platformdur.
Sauce Labs
saucelabs.com
Web ve mobil uygulamalardan oluşan dünyanın en büyük sürekli test bulutu. Web tarayıcılarına, mobil emülatörlere, simülatörlere ve gerçek mobil cihazlara erişin.
Browserling
browserling.com
Çevrimiçi tarayıcılar arası test.
Mockaroo
mockaroo.com
Ücretsiz bir test veri oluşturucu ve API taklit aracı - Mockaroo, yazılımınızı test etmek ve demo yapmak için özel CSV, JSON, SQL ve Excel veri kümeleri oluşturmanıza olanak tanır.
TestProject
testproject.io
Herkes için Ücretsiz Test Otomasyonu. Topluluk Destekli. TestProject, 1 numaralı test otomasyon topluluğu tarafından desteklenen web, mobil ve API testleri için ücretsiz, uçtan uca bir test otomasyon platformudur.
Tray.io
tray.io
Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, Bulut veri kaynaklarını, SaaS uygulamalarını ve şirket içi iş yazılımı uygulamalarını bağlamak için Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) araçları sağlayan ticari bir yazılım şirketidir. Merkezi San Mateo, CA'da bulunan SnapLogic, 2006 yılında kuruldu. SnapLogic, Informatica'nın Esk...
Kernex
kernex.io
Kernex, kendi API'nizi kolayca oluşturmanıza ve içeriğinizi yönetmenize olanak tanıyan Başsız bir CMS'dir.
Workato
workato.com
Gartner MQ'nun liderlerinden biri olan Workato, bir iPaaS'tan daha fazlasıdır. Hem İşletme hem de BT tarafından kullanılabilecek bir Akıllı Otomasyon platformudur. Binlerce kurumsal ve iş akışı kullanım senaryosunu destekler, böylece her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...
UserZoom
userzoom.com
Kullanıcı deneyimi araştırması doğru yapıldı. UserZoom'un UX Insights Sistemi ile ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün dijital deneyimler sunmak için daha derine, daha hızlı inebilirsiniz.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest'in QA platformu, kaliteli yazılım yayınlamanıza yardımcı olmak için kodsuz test otomasyonu ile profesyonel QA'yı birleştirir.
Loadster
loadster.app
Loadster, yüksek performanslı web siteleri ve uygulamalar için bulut hibrit yük testi çözümüdür. Darboğazları bulmak, kararlılığı artırmak ve kullanıcı deneyimini optimize etmek için sitelerinizi yük testi yapın.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
LambdaTest
app.lambdatest.com
Yeni Nesil Mobil Uygulamalar ve Çapraz Tarayıcı Test Bulutu Yeni nesil ürünümüzle benzersiz dijital deneyim sunun Yapay zeka destekli test bulut platformu. Tüm cihazlarda ve tarayıcılarda olağanüstü kullanıcı deneyimi sağlayın.
Backendless
backendless.com
Uygulamaları sezgisel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kod gerektirmeyen görsel uygulama geliştirme platformu.
elastic.io
elastic.io
Farklı bulut tabanlı ve şirket içi uygulamalar, platformlar ve veritabanları arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için mikro hizmet tabanlı hibrit entegrasyon platformu.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
Userlytics
userlytics.com
Müşteri ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için son teknoloji ürünü kullanıcı araştırma platformumuzdan ve 1,6 milyondan fazla küresel panelimizden yararlanın.
Waldo
waldo.com
Waldo, test otomasyonunu verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve sürüm hızı ile ürün kalitesi arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için sıfırdan oluşturulmuş, hiçbir komut dosyası içermeyen tek kodsuz test çözümüdür.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
Reflect
reflect.run
İnanılmaz hızlı otomatik test. Reflect, regresyon testlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır ve sürdürülmesini kolaylaştırır. Yüksek büyüme gösteren ekipler, geliştirme hızını yavaşlatmadan hataları yakalamak için Reflect'i kullanıyor.