Alternatifler - PosherVA
Trello
trello.com
Trello, Atlassian'ın bir yan kuruluşu olan web tabanlı Kanban tarzı bir liste oluşturma uygulamasıdır. İlk olarak 2011 yılında Fog Creek Software tarafından oluşturulan şirket, 2014 yılında ayrı bir şirketin temelini oluşturacak şekilde oluşturuldu ve daha sonra Ocak 2017'de Atlassian'a satıldı. Şir...
Habitica
habitica.com
Habitica, gerçek hayatınızı bir oyun gibi ele alan ücretsiz bir alışkanlık ve üretkenlik uygulamasıdır. Habitica, sağlıklı ve mutlu olma hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Zapier
zapier.com
Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanışlılığa öncelik veren basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiç...
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunm...
Motion
usemotion.com
Motion, binlerce yüksek performanslı CEO ve profesyonel tarafından kullanılan odaklanma ve üretkenlik aracıdır. Zamanınızı ve odaklanmanızı korur, böylece onu en önemli şeylere harcayabilirsiniz
Any.do
any.do
Düzenli kalmak ve daha fazlasını başarmak için Any.do'yu her gün kullanan milyonlarca kişiye katılın.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Mem
mem.ai
Mem, yapay zeka ile desteklenen bir not alma uygulamasıdır. Özünde, meşgul profesyonelleri, özellikle de yüksek miktarda bilgi üreten ve yönetenleri organize tutmak için tasarlanmıştır. Mem, basit not almanın ötesine geçiyor: her kullanıcı için 'genişletilmiş bir beyin' oluşturmak için yapay zekayı...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, yeni nesil bilgi yönetimi ve işbirliği platformu Bulut notlarını çevrimiçi belgeler, bilgi tabanları, klasörler ve diğer çok biçimli işlevlerle birleştirilmiş bir taşıyıcı olarak kullanarak bireylere ve ekiplere dijital bilgi yönetimi ve işbirliği için tek noktadan çalışma merkezi sağlar.
Unito
unito.io
Unito, canlı 2 yönlü senkronizasyonla desteklenen yeni ve daha basit bir entegrasyon yaklaşımıyla yığınınızı uygulamadan uygulamaya senkronize tutar. Ekibinizdeki herkes, kullanmakta olduğunuz uygulamalar ve araçlar arasında dakikalar içinde bağlantı kurabilir ve verileri senkronize edebilir. Bir ar...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI, ekiplere ve meşgul profesyonellere günlük planlama ve zaman yönetimi konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış web tabanlı bir yapay zeka günlük planlayıcıdır. NASIL ÇALIŞIR: BeforeSunset AI planlayıcı ve yapılacaklar yazılımıyla, dünkü başarıları ve tamamlanmamış görevleri gözden g...
Glasp
glasp.co
Glasp, kullanıcıların YouTube videolarını hızlı ve etkili bir şekilde özetlemelerini sağlayan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanıcılara söz konusu videonun kısa ve doğru bir özetini sunmak için doğal dil işleme ve makine öğrenimindeki en son gelişmeleri kullanır. ChatGPT ve YouTube'un gücünü b...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Integrately
integrately.com
Integrately, birden fazla uygulamayı inanılmaz kolaylıkla bağlamanızı sağlayan 1 tıklamayla otomasyon yazılımıdır. Integrately'i kullanarak basit bire bir iş akışları oluşturabilir veya yalnızca birkaç tıklamayla karmaşık iş akışları oluşturabilirsiniz. Ayrıca kullanıma hazır otomasyonlarımız arasın...
Range
range.co
Menzil, uzak ve hibrit ekiplerin eş zamanlı veya gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişim kurabilecekleri yerdir. Ekibinizin tercih ettiği programa göre hepinizin aşağıdakileri bilmesine olanak tanıyan verimli check-in'ler ve toplantılar gerçekleştirin: – Kimin ne üzerinde çalıştığını, kimin yar...
Momentum
momentum.io
Yapay Zekayı Kullanarak Satışlarınızı Otomatikleştirin. Momentum, Slack, Salesforce ve gelir yığınınızın geri kalanını birbirine bağlayan otomatik MEDDIC, bildirimler, çağrı özetleri ve anlaşma odaları ile ekiplerin satış hattı yönetimini iyileştirmesine ve oranları kapatmasına yardımcı olur.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden...
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander, ekiplerin yinelenen yazma görevlerini yönetmelerine, parçacıklar oluşturmalarına, yazımları düzeltmelerine, içerik paylaşmalarına ve daha fazlasına yardımcı olan bir yazma üretkenliği aracıdır. Tüm ekibinizin verimli ve tutarlı bir dille iletişim kurmasını sağlayın. Sizinle birlikte pr...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, Potansiyel Müşterileri Müşterilere dönüştürmenize ve daha fazla toplantıyı kapatmanıza yardımcı olur. Yapay zeka ile e-posta erişiminde uzmanlaşın. Sıraları otomatikleştirin, birleştirme etiketleriyle kişiselleştirin ve müşteri etkileşimini artırın. Şimdi daha fazla fırsat kazanmaya başla...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise, ekiplerin programlarını günde daha fazla zaman yaratacak şekilde optimize eden, yapay zeka destekli bir zaman yönetimi takvim aracıdır. Esneklik ve odaklanma ile çalışmanın yeni bir yolunu sunar. Saat yönünde, kullanıcılar için tercihlerine ve üretkenlik kalıplarına göre ideal bir gün ta...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot size gönül rahatlığı getiriyor! - Ekibinizi senkronize tutun. Standup'lar, scrum'lar, retrospektifler ve anketler otomatik pilotta yürütülürken gününüzde uyumu yakalayın. - Daha fazlasını yapın. Kolaylaştırılmış iş akışları değerli zamanın kilidini açarken, kendi kendini yöneten bir ekibin ...
Workast
workast.com
Workast, Slack ekipleri için en iyi proje yönetimi platformudur. Workast, ekiplerin projeleri, görevleri, etkinlikleri, müşterileri ve yapılacak işleri kolayca yönetmesine yardımcı olur. Bir dakikadan kısa sürede kaydolmak ve hem Slack hem de Workast'ta işlerinizi takip etmek için Slack hesabınızı k...
DailyBot
dailybot.com
Eşzamansız Çalışmada 1 Numara. Uzaktaki ekiplerle eş zamanlı olmayan stand-up toplantıları, retrospektif toplantılar, ekip check-in'leri ve anketler gerçekleştirin. DailyBot ayrıca takımınızın motivasyonunu takip eder ve galibiyetlerinizi Tebrik ile kutlamanıza yardımcı olur. Ücretsiz başlayın.
Seismic
seismic.com
Sismik, etkinleştirme konusunda dünya lideridir ve kuruluşların müşterileriyle etkileşime geçmesine, ekipleri etkinleştirmesine ve gelir artışını tetiklemesine yardımcı olur. Sismik Etkinleştirme Bulutu™, müşteriyle yüz yüze olan ekipleri büyümek ve kazanmak için doğru beceriler, içerik, araçlar ve ...
Magical
getmagical.com
Magical, siz çalışırken tekrarlanan görevleri hızlandıran bir üretkenlik uygulamasıdır; API veya entegrasyon gerekmez. Sadece bir tarayıcı uzantısı. Magical, basit bir tuş vuruşuyla mesajlaşma, veri girişi, kaynak bulma ve potansiyel iş akışları gibi sıradan görevleri otomatikleştirir. Pahalı, ha...
Troops
troops.ai
Troops, insanlar düşünülerek tasarlanmış, Hizmetinizde Olan Yazılımdır. Bu, pazara giriş ekipleriniz için doğru bilgiyi doğru zamanda doğru kişilere ileten merkezi bir sinir sistemi olan bir gelir iletişim platformudur. Ekipler hiçbir gelir sinyalini kaçırmaz; bu da hızlı harekete geçmelerine, istih...
APILayer
apilayer.com
APILayer bir API pazarıdır. APILayer, dünya çapındaki geliştiricilerin ve işletmelerin hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıma hazır, bulut tabanlı API ürünlerinin lider sağlayıcısıdır. Günümüzde her boyuttaki kuruluş, karmaşık dijital dönüşümleri ve bağlan...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG, çalışırken tekrarlanan görevlerin hızla ortadan kalkmasını sağlayarak günde 1 saatten fazla tasarruf etmenizi sağlayan yapay zeka üretkenlik uygulamasıdır. Sizin için yazan, genişleten ve etkileşime giren bir üretkenlik asistanı hayal edin. FlyMSG, çevrimiçi herhangi bir yerde nanosaniyeler...