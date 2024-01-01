Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PosEase, restoranlar, bulut mutfak, pastaneler vb. konaklama sektörlerine yönelik bulut tabanlı bir Faturalandırma POS (Satış Noktası) yazılımıdır.

Web Sitesi: posease.com

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