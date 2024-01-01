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POSApt, konaklama ve perakende sektörlerine yönelik bir satış noktası (POS) yazılım çözümüdür. Avustralya'nın her yerinde mevcut olan POSApt, Avustralya'daki en iyi POS sistemi sağlayıcılarından biridir.

Web Sitesi: posapt.au

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