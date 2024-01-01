Portrait AI, yüklenen selfie'lerden 18. yüzyıl tarzı portreler oluşturan, AI destekli bir araçtır. Hem iOS hem de Android platformlarında mobil uygulama olarak mevcuttur. Kullanıcılar, yüzlerinin vesikalık benzeri bir fotoğrafını yükleyerek kendi benzersiz portrelerini oluşturabiliyorlar. Araç, gözlük kullanmaktan kaçınmanızı önerir ve en iyi sonuçları elde etmek için geniş yüz alanına sahip bir fotoğraf kullanmanızı önerir. Ayrıca uygulama, Karikatür, Portre HD, Cadılar Bayramı ve daha fazlası dahil olmak üzere toplamda 100'den fazla seçeneğe sahip çok çeşitli başka filtreler sunar. Bu filtreler, kullanıcıların portrelerini tercihlerine göre daha da geliştirmelerine ve dönüştürmelerine olanak tanır. Resmi web sitesi, uygulamayı Apple App Store ve Google Play Store'dan indirmek için bağlantılar sağlayarak geniş bir kullanıcı yelpazesine erişilebilirlik sağlar. Web sitesi ayrıca ek bilgi arayanlar için gizlilik politikasına ve hizmet şartlarına bağlantılar içerir. Genel olarak Portrait AI, bireylerin yapay zeka kullanımı yoluyla 18. yüzyıl portre estetiğini deneyimlemeleri için eğlenceli ve yaratıcı bir yol sunar.

Web Sitesi: portraitai.app

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