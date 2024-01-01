Ponyrun

Ponyrun

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Web Sitesi: ponyrun.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ponyrun çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Automate prospect research at scale. Ponyrun evaluates people for you. We help you answer questions like: Should you sell to them? Are they a good fit for your product? Should you interview them? Its easy to use. Give it a search URL or a list of people. Tell Ponyrun what you want to evaluate the person on. And Ponyrun will go through the person's information (e.g. LinkedIn), and evaluate them.

Web Sitesi: ponyrun.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ponyrun ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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