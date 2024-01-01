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Politiken, Danimarka'nın Kopenhag kentinde JP/Politikens Hus tarafından yayınlanan, Danimarka'nın önde gelen günlük geniş sayfa gazetesidir. 1884 yılında kurulmuş ve Danimarka Sosyal Liberal Partisi'nin oluşumunda rol oynamıştır. 1970 yılından bu yana partiden bağımsız olmasına rağmen liberal bir duruş sergiliyor.

Web Sitesi: politiken.dk

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