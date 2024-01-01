Poised, çevrimiçi toplantılara yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlayan, yapay zeka destekli ücretsiz bir iletişim koçudur. Mac ve Windows'ta çalışır ve güvenli ve gizli tutulur. Kullanılan kelimeler, doldurucu kelimeler, güven, enerji, empati ve daha fazlası hakkında kimsenin haberi olmadan gerçek zamanlı geri bildirim sağlar. Ayrıca zaman içindeki eğilimlerin ayrıntılı analizini de sağlar, böylece kullanıcılar ilerlemelerini takip edebilir ve konuşmalarını geliştirebilirler. Ayrıca kişiselleştirilmiş dersler sağlamak üzere konuşma koçları tarafından oluşturulan içerik kitaplığına da erişim sunar. Poised; Zoom, Google Meet, Slack ve Microsoft Teams dahil 800'den fazla iletişim aracıyla entegre olur. Ayrıca kullanıcıların konuşmalarını geliştirmelerine ve net ve ikna edici sunumlar oluşturmalarına yardımcı olacak uyarılar ve ipuçları da sağlar. Poised, kullanım kolaylığı ve gerçek zamanlı geri bildirimi nedeniyle profesyoneller tarafından övgüyle karşılandı ve ürün yöneticileri, yöneticiler, kurucular, görüşmeciler, satış görevlileri ve iletişim becerilerini geliştirmek isteyen herkes için mükemmeldir.

Web Sitesi: poised.com

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