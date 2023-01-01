'Podbbang', Kore'nin 1 numaralı ses (podcast) platformu Kültür, eğlence, güncel olaylar, ekonomi, dil ve spor dahil çeşitli türlerde podcast'ler, Doğrudan yazarlar, profesyonel seslendirme sanatçıları ve ünlüler tarafından okunan sesli kitapların yanı sıra ekonomi ve tarih gibi çeşitli konuları kapsayan dersler. Rakipsiz bir ses platformu olan Podbbang ile hemen şimdi tanışın!

Web Sitesi: podbbang.com

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