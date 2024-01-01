Alternatifler - PocketAI
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, büyük dil modellerini kullanarak karmaşık sorulara doğru yanıtlar veren bir yanıt motorudur
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI arkadaşınız.
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
TypingMind
typingmind.com
ChatGPT'yi sohbet geçmişi araması, klasörler, entegrasyonlar, bilgi istemi kitaplığı vb. gibi gelişmiş özelliklerle kullanın.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Andi
andisearch.com
Andi yeni nesil arama aracıdır; konuşmaya dayalı, anonim ve reklamsız. Çok daha iyi çünkü spam ile savaşıyor ve sizi reklam teknolojisinden koruyor.
Magai
magai.co
ChatGPT Destekli Süper Asistanınız. Magai'nin devrim niteliğindeki yapay zeka araçları ve ChatGPT + GPT-4 tarafından desteklenen sezgisel Sohbet arayüzü ile içerik oluşturma ve iyileştirme şeklinizi dönüştürün.
Team-GPT
team-gpt.com
Tüm şirketiniz için sezgisel GPT sohbeti Team-GPT, 2 ila 2.000 kişi arasındaki ekipler için ChatGPT'nin benimsenmesini garanti eder. Paylaşılan tek bir çalışma alanında bilgiyi düzenleyin, işbirliği yapın ve yapay zeka konusunda uzmanlaşın.
AfforAI
afforai.com
Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için ikinci beyniniz. Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için birden fazla kaynaktan gelen bilgileri arayan, özetleyen ve çeviren bir yapay zeka sohbet robotudur. Uzun araştırma belgelerini kuru uyumluluk gereksinimleri yığınlarıyla besleyin ve ihtiyacınız ol...
Relevance AI
relevanceai.com
Yapay zeka destekli otomasyon oluşturun ve dağıtın. GPT'yi bir sonraki seviyeye taşıyın ve zincirler ve aracılarla daha fazla dahili iş akışını otomatikleştirin. Tamamen yönetilen dağıtım, az kodlu ve geliştirici dostu.
Cognosys
cognosys.ai
Yapay Zeka Ajan Alanında devrim yaratıyor. Verimlilikte devrim yaratmak ve karmaşık görevleri basitleştirmek için tasarlanmış güçlü web tabanlı yapay zeka aracınız Cognosys ile tanışın. Mevcut en gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle günlük yaşamınızı iyileştirin.
ODIN
getodin.ai
Odin AI'yi edinin, üretkenliği artırmak ve profesyoneller ve işletmeler için potansiyelinizi ortaya çıkarmak için tasarlanmış en üst düzey araçtır.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
Twig
twig.so
Twig AI, yardım belgelerinden, özel veri kaynaklarından ve geçmiş destek bildirimlerinden müşteri sorgularına verilen yanıtları okur, analiz eder ve yazar
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi...
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Swimm
swimm.io
Swimm, etkili bilgi paylaşımına kendini adamış geliştirici ekipleri için oluşturulmuş, koda yönelik bir bilgi yönetimi aracıdır. Swimm ile her geliştirici kodu hızlı bir şekilde anlayabilir ve ona katkıda bulunabilir.
Gleen AI
gleen.ai
Belgeleriniz üzerinde eğitilmiş özel yapay zeka sohbet robotu oluşturun İster müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırmak isteyen bir işletme olun, ister hızlı ve etkili yardım arayan bir kişi olun, AI botumuz ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1mi...
Hebbia
hebbia.ai
Yapay Genel Zeka (AGI) için kullanıcı arayüzleri geliştiricisi. Hebbia'nın Matrix ürünü finans, hukuk, hükümet ve ilaç şirketleri tarafından kullanılan bilgi çalışmalarına yönelik bir yardımcı pilottur. Matrix, en karmaşık görevleri anlaşılır LLM eylemlerine bölerek doğru bir şekilde ele alır. Kulla...
Salebot
salebot.ai
SaleBot, Vkontakte, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp ve Instagram gibi çeşitli mesajlaşma platformlarında müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü bir sohbet robotu oluşturucusudur. Bu platform, işletmelerin herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeden iletişim...
Persana AI
persana.ai
Surface, büyük olasılıkla potansiyel müşterilere geniş ölçekte kişiselleştirilmiş mesajlar bulmak, zenginleştirmek, araştırmak ve göndermek için güçlü veri odaklı yapay zeka içgörüleri ve iş akışları satın alıp bunlardan yararlanacak. Şimdi ücretsiz başlayın
Ebi.Ai
ebi.ai
Daha mutlu müşterilerden, artan kapasiteden ve daha düşük maliyetlerden yararlanın. Şirketinizin ilk yüksek performanslı yapay zeka asistanını oluşturun ve sıfır kodlama veya teknik bilgi birikimi gerektirmeden 15 dakika içinde müşterilerinizi memnun etmeye başlayın. Sohbet robotlarını yükseltmenin...