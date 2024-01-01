PNAS

PNAS

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Ulusal Bilimler Akademisi'nin (NAS) hakemli bir dergisi olan Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS), biyolojik, fiziksel ve sosyal bilimleri geniş bir şekilde kapsayan yüksek etkili, orijinal araştırmaların yetkili bir kaynağıdır. Derginin kapsamı küreseldir ve başvurular dünya çapındaki tüm araştırmacılara açıktır. PNAS, 1914 yılında Ulusal Bilimler Akademisi'nin yarı yüzüncü yıldönümü onuruna kuruldu. O zamandan bu yana yalnızca en yüksek kalitede bilimsel araştırmaları yayınlamak ve bu araştırmaları geniş bir kitleye ulaştırmak için çalıştık. Ayrıca PNAS, NAS üyelerinin bilim haberlerini, Yorumlarını, Perspektiflerini, Özel Özelliklerini, podcast'lerini ve profillerini yayınlar.

Web Sitesi: pnas.org

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