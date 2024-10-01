Alternatifler - Pluralsight
Physics Wallah
physicswallah.live
Fizik Aşktır. 12. IIT JEE & NEET hazırlığı. Canlı Sınıflar, Video Dersler, Test serileri, Ders notları, En iyi soruları içeren Konuya Dayalı Ödevler, Dinamik Egzersiz ve çok daha fazlası.
Coursera
coursera.org
Coursera, Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar bilimi profesörleri Andrew Ng ve Daphne Koller tarafından 2012 yılında kurulan ve devasa açık çevrimiçi kurslar (MOOC), uzmanlıklar, dereceler, profesyonel ve mastertrack kursları sunan dünya çapında bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Coursera, mühend...
Testbook
testbook.com
Testbook.com'a hoş geldiniz - Rekabetçi sınavlar için en güvenilir sınav hazırlık sitesi. 26000'den fazla Deneme testi ve Canlı Koçluk ile Bankacılık, SSC, Demiryolları, GATE, UPSC gibi Sınavlara hazırlanın.
edX
edx.org
Dünya çapında 140 önde gelen kurumdan 2000 ücretsiz çevrimiçi kursa erişin. Yeni beceriler kazanın ve bitirme sertifikası kazanın. Bugün katılın.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy, 2008 yılında Salman Khan tarafından öğrencilerin eğitimine yardımcı olacak bir dizi çevrimiçi araç oluşturmak amacıyla oluşturulan, kar amacı gütmeyen bir Amerikan eğitim kuruluşudur. Organizasyon video şeklinde kısa dersler üretiyor. Web sitesinde ayrıca eğitimciler için tamamlayıcı u...
LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla y...
Scribd
scribd.com
Scribd, bir milyon başlık içeren bir Amerikan e-kitap ve sesli kitap abonelik hizmetidir. Scribd, açık yayın platformunda 60 milyon belge barındırıyor. 2007 yılında Trip Adler, Jared Friedman ve Tikhon Bernstam tarafından kurulan ve merkezi San Francisco, California'da bulunan şirket, Khosla Venture...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gere...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank, işletmelerin yazılım geliştiricilerini beceriye göre değerlendirmesine yardımcı olan bir geliştirici becerileri platformudur. ABD'nin önde gelen 8 ticari bankasından 5'i de dahil olmak üzere tüm sektörlerden 3000'den fazla müşteri, dünya çapındaki teknik yetenekleri değerlendirmek ve işe...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, eğitim videoları sağlayan bir çevrimiçi öğrenme topluluğudur. Kurslar akredite değildir ve yalnızca ücretli abonelik yoluyla edinilebilir. Kurslar öncelikle yaratıcı çalışmaları kapsarken, daha az miktarda iş ve girişimcilik üzerine kurslar da yer al...
Codecademy
codecademy.com
İstediğiniz iş için ihtiyacınız olan teknik becerileri öğrenin. Çevrimiçi eğitim ve kodlamayı öğrenmede lider olarak, test edilmiş bir müfredat ve etkileşimli bir öğrenme ortamı kullanarak 45 milyondan fazla kişiye eğitim verdik. HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Veri Bilimi ve daha fazlasıyla baş...
Programiz
programiz.pro
Programiz, programcılar tarafından programcılar için özel olarak tasarlanmış, programlama becerilerinde uzmanlaşmak için zengin kaynaklar sunan bir platformdur. Dünya çapında 50 milyondan fazla meraklının güvendiği Programiz, sektörde öncü olarak duruyor ve öğrencilerin programlamada başarılı olmala...
Simplilearn
simplilearn.com
150'den fazla ülkeden 2 milyondan fazla öğrenci; Her ay 1500 canlı ders ve öğrencilerin %85'i kariyer avantajlarını bildiriyor - Simplilearn bugün dijital becerileri öğrenmek için dünyanın 1 numaralı çevrimiçi eğitim kampıdır. Rol odaklı öğrenme yollarından ve üniversite ortaklı programlardan yeni ...
Brilliant
brilliant.org
Brilliant'ın misyonu, insanlara STEM'deki hedeflerine ulaşmaları için ilham vermek ve onları geliştirmektir; tek kişi, tek soru ve her seferinde öğrenmeye yönelik küçük bir taahhüt. Harika öğretmenlerin matematik, bilim ve mühendisliğin ruhunu küçük, etkileşimli öğrenme deneyimleriyle aydınlatmasını...
DataCamp
datacamp.com
İşletmeler için DataCamp nedir? DataCamp, veriler ve yapay zeka hakkında bilgi edinmek, veriler aracılığıyla işbirliği yapmak ve işe hazır yetenekleri işe almak için başvurulacak platformdur. DataCamp for Business, başlangıç noktanız ne olursa olsun tüm kuruluşunuzu hayati veriler ve yapay zeka be...
BYJU'S
byjus.com
Hindistan'ın en büyük çevrimiçi öğrenme programı olan BYJU'S - Öğrenme Uygulamasına hoş geldiniz! İlgi çekici video dersleri ile kişiselleştirilmiş öğrenmenin mükemmel bir karışımı olan uygulama, öğrencilerin kavramları derinlemesine ve anlaşılması kolay bir şekilde pratik yapmalarına, öğrenmelerine...
Hack The Box
hackthebox.com
Devasa Bir Hacking Oyun Alanı. Dinamik olarak büyüyen bir bilgisayar korsanlığı topluluğuna katılın ve en büyüleyici, oyunlaştırılmış, uygulamalı eğitim deneyimiyle siber güvenlik becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!
Chegg
chegg.com
Chegg, Inc., merkezi Santa Clara, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan eğitim teknolojisi şirketidir. Dijital ve fiziksel ders kitabı kiralama, ders kitabı çözümleri, çevrimiçi ders verme ve diğer öğrenci hizmetleri sunmaktadır. Şirket 2005 yılında kuruldu ve Kasım 2013'te New York Menkul Kıymetler B...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly, teknolojideki trendleri ve gelişmeleri takip edip filtreleyerek uzman uygulayıcıların içgörülerini O'Reilly öğrenme platformu aracılığıyla paylaşıyor. Böylece, bir kod satırından yeni bir araç veya teknoloji öğrenmeye kadar zorlu sorunları çözmek için ihtiyaç duyduğunuz yanıtları alırsınız...
Perlego
perlego.com
Perlego'nun dünya çapındaki öğrencilerin güvendiği çevrimiçi akademik kaynaklar ve araçlar kütüphanesi ile.
Udacity
udacity.com
Accenture'un bir parçası olan Udacity, işe hazır dijital yetenekler yaratarak hayatları, işletmeleri ve ülkeleri değiştiren yetenek dönüşümünde pazar lideridir. Yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi, bulut, siber güvenlik ve daha fazlası gibi dijital teknolojilerdeki yetenek açıklarınızı ortadan ...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Preply
preply.com
Preply Business, şirketlere sertifikalı dil öğretmenleriyle 1'e 1 çevrimiçi dersler sunuyor. Preply ile çalışanlar özel ihtiyaçlarına göre öğretmenleri seçebilir, esnek bir programla öğrenebilir ve ders aralarında kişiselleştirilmiş materyallerle pratik yapabilir. Çalışanlarınızı İngilizce, Fransızc...
Scaler
scaler.com
Scaler Academy'nin MAANG uzmanları tarafından kişiselleştirilmiş 1:1 mentorluğumuzla kodlama becerilerinizi geliştirin. Ayrıca kariyerinizin sorumluluğunu üstlenmenize yardımcı olacak deneme röportajları ve özel kurslar da sunuyoruz.
Scrimba
scrimba.com
Scrimba, kodlayıcıların becerilerini geliştirmeleri için yeni nesil bir platformdur. Aslında ekran video teknolojisini tamamen yeniden icat ettik (bunlara ince kumaşlar diyoruz), böylece öğrenci olarak siz, öğretmenin koduyla doğrudan etkileşime girebilirsiniz - tıpkı sihir gibi! Bu sayede daha çok ...
Educative
educative.io
Kodlama becerilerinizi geliştirin. Artık pasif öğrenme yok. Etkileşimli tarayıcı içi ortamlar sizi meşgul eder ve ilerledikçe ilerlemenizi test eder.
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online, kuruluşunuzu önümüzdeki on yılda büyümeye hazırlamak için ihtiyaç duyduğunuz eğitim kaynaklarını, stratejileri ve çözümleri sunar. Ders planlama, içerik, dağıtım ve analiz dahil olmak üzere tamamen özelleştirilmiş ve bulut tabanlı eğitim müfredatları oluşturuyoruz. Harmanlanmış öğren...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
Treehouse
teamtreehouse.com
Treehouse, uzman öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından verilen web tasarımı, web geliştirme, mobil geliştirme ve oyun geliştirme alanlarında başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar kurslar sunan çevrimiçi bir teknoloji okuludur. Kursları, kodlama becerilerini öğrenmek ve teknoloji endüstri...
upGrad
upgrad.com
upGrad, Singapur'da Veri Bilimi, Dijital Pazarlama ve daha fazlası alanında sektörün en iyi çevrimiçi derece kurslarını ve sertifikalarını sunmaktadır. Dünyanın en iyi üniversitelerinden dereceler ve sertifika programları alın.