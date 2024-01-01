Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Pluggy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Pluggy ile Açık Finansın potansiyelini harekete geçirin. Müşterilerinize tek bir Open Finance API aracılığıyla kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun. Davranışlarını anlayın, parayı hareket ettirin ve benzersiz ürünler geliştirin.

Web Sitesi: pluggy.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pluggy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.