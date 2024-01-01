Plover Parametrics

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Alternatif Risk İçin Özel Bir Komisyonculuk. Plover, NatCat, hava durumu ve yeni riskler için parametrik çözümler sunarak acentelerin ve komisyoncuların yeni işler kazanmalarına ve müşterileri elde tutmalarına yardımcı olur.

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