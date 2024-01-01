Plover Parametrics

Plover Parametrics

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Web Sitesi: plover.insure

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Plover Parametrics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Alternatif Risk İçin Özel Bir Komisyonculuk. Plover, NatCat, hava durumu ve yeni riskler için parametrik çözümler sunarak acentelerin ve komisyoncuların yeni işler kazanmalarına ve müşterileri elde tutmalarına yardımcı olur.

Web Sitesi: plover.insure

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plover Parametrics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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