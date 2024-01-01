Alternatifler - Plobal Apps
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid E-ticaret Alışveriş Sepeti Hızlı ve Kullanımı Kolaydır! WordPress, Drupal, Facebook ve daha fazlası için ücretsiz çevrimiçi mağazanızı kurun! Ecwid ile çevrimiçi satışa başlayın.
Appy Pie
appypie.com
Kod geliştirme platformu yok.
BuildFire
buildfire.com
iOS ve Android İçin En Güçlü Uygulama Oluşturucu BuildFire'ın güçlü ve kullanımı kolay mobil uygulama oluşturucusu, çok daha az zaman ve maliyetle iOS ve Android için mobil uygulamalar oluşturabilmenizi sağlar. Basit ve sezgisel uygulama oluşturucu - Kodlamaya gerek yok Geliştirici SDK'mızla özel...
AppMySite
appmysite.com
En güçlü mobil uygulama oluşturucuyla bir uygulama oluşturun. AppMySite uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Tek satır kod yazmadan hem Android hem de iOS için premium yerel mobil uygulamalar oluşturun.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Dacast
dacast.com
Dacast'ın Video Yayın Yazılımı lider Çevrimiçi Video ve Barındırma Platformudur. Bir video API'sinden ve 7/24 destekten yararlanarak canlı ve isteğe bağlı video akışı gerçekleştirin.
Builder.ai
builder.ai
Mobil uygulamanızı kolayca geliştirin. Yapay zeka, uygulamanızı ödüllü platformumuzda geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirir. Nasıl çalıştığını gör.
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi, B2C işletmeleri için mobil odaklı bir satış ve pazarlama platformu sağlar. Çözümümüz, Satış ve Pazarlama profesyonellerine satış dönüşümünü artırma, canlı katılımı iyileştirme ve farklı bir çevrimiçi müşteri deneyimi sunma fırsatı yaratıyor. Whisbi, müşterileriniz için görüntülü arama, sohbe...
degpeg
degpeg.com
Degpeg, aynı anda 30'dan fazla sosyal platformu destekleyen, hem web hem de mobilde çoklu akış yoluyla daha iyi müşteri deneyimi yoluyla herhangi bir ürünün/hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren Bulut tabanlı bir Canlı Ticaret platformudur. Ürünler: Canlı iletişim Platfo...
nandbox
nandbox.com
nandbox uygulama oluşturucu piyasadaki TEK yerel uygulama oluşturucudur. nandbox, tek bir tıklamayla yüklenen yüzlerce özellik ile piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucuyu sunmaya kendini adamıştır. Herhangi bir kodlama geçmişi olmadan Android ve iOS yerel uygulamaları oluşturun. 12.000'den fazl...
JMango360
jmango360.com
E-ticaret şirketlerinin mobil büyümesini sağlıyoruz. Yerel uygulamalar, Uygulama pazarlaması ve özel uygulama geliştirme sunuyoruz. İnsanlar 'Mobil Zamanlarının' %90'ını Uygulamalarda geçirdi. Bu durum müşterilerin mobil alışverişe bakışını değiştirdi. Hızlı, sorunsuz ve muhteşem mobil deneyimler is...
Mowico
mowico.com
E-Ticaret işletmelerinizi üç adımda, bir saat içinde mobil uygulamaya dönüştüren, kodsuz bir Mobil Uygulama Oluşturucu; herhangi bir kodlama bilgisi olmadan!
Tapcart
tapcart.com
Tapcart, Shopify sitelerini harika mobil uygulamalara dönüştürür. Yalnızca birkaç tıklamayla, arama işlevine sahip farklı ürün tablolarıyla özel bir uygulama oluşturabilirsiniz. Müşterilerinize kendi tetikleyicileriniz ve mesajlarınızla anında bildirimler gönderin.
Shopney
shopney.co
Shopney, Shopify ve Shopify Plus markaları için en iyi mobil uygulama oluşturucudur. Kolay sürükle-bırak tasarım düzenleyicisiyle Shopify mağazanızı iOS ve Android mobil uygulamalarına dönüştürebilirsiniz. Tema seçenekleri ve uygulama içi sohbet gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Böylece mobil uyg...
Livescale
livescale.tv
Sosyal ticaret platformu Livescale ile satışlarınızı artırın, müşteri etkileşiminde ustalaşın ve dönüşümü hızla artırın. Dinamik devrime katılın.
Immerss
immerss.live
Immerss, her boyuttaki satıcının çevrimiçi müşterileriyle sorunsuz bir şekilde doğrudan bağlantı kurmasına olanak tanıyan, tamamen alışveriş yapılabilen bir canlı video ve sohbet SaaS platformudur. Immerss'ı kullanan satıcılar rakipsiz müşteri etkileşiminden yararlanır ve dönüşümlerde, AOV'lerde ve ...
Lengow
lengow.com
Lengow, markaların ve distribütörlerin performanslarını artırmalarına, iş süreçlerini otomatikleştirmelerine ve uluslararası alanda büyümelerine yardımcı olan e-ticaret otomasyon çözümüdür. Lengow platformu, dünya genelindeki çevrimiçi perakendeciler tarafından tüm dağıtım kanallarında satılan ürünl...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly bir Canlı Yayın ve video alışveriş SaaS'ıdır. Video içeriğiniz sitenizde, blogunuzda, e-postanızda, SMS'inizde, 3. taraf web sayfasında ve artık sosyal medyada da (Instagram, Facebook, Youtube) alışveriş yapılabilir! Bu sizin verileriniz, sizin e-ticaretiniz. Her video, video ödemesinde e-...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik, biyografideki bağlantı ve Canlı Video Alışverişi konusunda uzmanlaşmış bir görsel ticaret platformudur. StoryStream, markalar ve perakendeciler tarafından müşterilerine ürünleri keşfedip satın almaları için daha ilgi çekici, özgün ve sürükleyici ...
Toolio
toolio.com
Toolio, kritik iş akışlarını otomatikleştiren, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve uzaktan işbirliğine olanak tanıyan bulut tabanlı bir Satış Platformudur. Perakendecilerin zamandan tasarruf etmelerine ve envanter optimizasyonuna, karlılığın artmasına ve gelir artışına yol açan daha hızlı, veriye da...
Builderfly
builderfly.com
Builderfly - En İyi E-ticaret Platformu ile çevrimiçi satış yapmaya başlayın ve işinizi büyütün. Builderfly, İşinizi Kurmanıza, Pazarlamanıza ve Büyütmenize yardımcı olur. Bugün kayıt Ol!
Bambuser
bambuser.com
Video içeriğinin büyüsü sayesinde markalara kitlelerinden anında dönüşüm, geri bildirim ve etkileşim sağlayarak güç veren 1 numaralı video ticaret platformuyuz.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazaryerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olara...
Brandlive
brandlive.com
Üstün video deneyimleri yaratma platformunuz Brandlive ile televizyonun büyüsünü web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza taşıyın. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin her ölçekteki ve karmaşıklıktaki projel...
giosg
giosg.com
Giosg, müşterilerinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olmak için canlı sohbeti, sohbet robotlarını, yapay zekayı ve etkileşimli içeriği tek bir platformda birleştirir. Daha fazlasını öğrenmek için bizimle konuşun!