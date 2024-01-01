Alternatifler - Plerdy
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Google Trends
trends.google.com
Google Trendler, çeşitli bölge ve dillerde Google Arama'da en çok aranan sorguların popülerliğini analiz eden, Google'ın sunduğu bir web sitesidir. Web sitesi, farklı sorguların zaman içindeki arama hacmini karşılaştırmak için grafikler kullanır. 5 Ağustos 2008'de Google, arama eğilimleri verilerin...
Google Search Console
google.com
Google Search Console, web yöneticilerinin dizine eklenme durumunu kontrol etmesine ve web sitelerinin görünürlüğünü optimize etmesine olanak tanıyan, Google tarafından sunulan bir web hizmetidir. 20 Mayıs 2015'e kadar hizmete Google Web Yöneticisi Araçları adı verildi. Ocak 2018'de Google, kullanı...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing Web Yöneticisi Araçları, Microsoft'un Bing arama motorunun bir parçası olan ve web yöneticilerinin web sitelerini Bing dizin tarayıcısına eklemelerine, sitelerinin Bing'deki performansını görmelerine ve çok daha fazlasına olanak tanıyan ücretsiz bir hizmettir.
Sentry
sentry.io
Sentry, hata raporlamaya odaklanan, platformlar arası uygulama izleme aracıdır.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Elementor
elementor.com
Web Sitesi Oluşturun, Geleceğinizi Tasarlayın. Çarpıcı web siteleri oluşturmak, yönetmek ve barındırmak için vizyonunuzu Elementor ile güçlendirin! WordPress'in 1 numaralı web sitesi platformuyla A'dan Z'ye size yardımcı oluyoruz.
Frase
frase.io
Entegre içerik optimizasyonu ve etkileşimli yapay zeka araçlarıyla organik trafiği, dönüşüm oranlarını ve geliri artırın. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!
Surfer
surferseo.com
Birkaç tıklamayla herhangi bir alan adı için içerik planları oluşturmak için Surfer'ı kullanın. Google'da üst sıralarda yer almak için yüksek kaliteli ve SEO dostu içerik yazın. Şimdi kayıt ol!
SE Ranking
seranking.com
İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Moz
moz.com
Gezegendeki en büyük SEO topluluğu tarafından desteklenen Moz, SEO'yu, gelen pazarlamayı, bağlantı oluşturmayı ve içerik pazarlamayı kolaylaştıran araçlar geliştiriyor. 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın!
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
FullStory
fullstory.com
FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
RankIQ
rankiq.com
Google'ın 1. Sayfasında Sıralanan Blog Yazıları Yazın. Yapay zeka destekli SEO araç setimiz yalnızca blogcular için tasarlandı. Gönderinize ve başlığınıza ne koymanız gerektiğini size söyler, böylece yarı sürede mükemmel şekilde optimize edilmiş içerik yazabilirsiniz. Ayrıca her blog alanı için en d...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı...
Leadpages
leadpages.com
Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
SiteGuru
siteguru.co
SiteGuru web sitenizi tarar ve analiz eder. İçeriğinizi, bağlantılarınızı ve web sitesi yapınızı kontrol ediyoruz ve sitenizi geliştirmek için uygulanabilir ipuçları veriyoruz. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
Serpstat
serpstat.com
✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.
Pendo
pendo.io
Pendo, NTV'de yayınlanan ve ilk kez 3 Aralık 2014'te gösterime giren bir Kenya drama televizyon dizisidir. Dizi Grace danile tarafından yazılmıştır, yapımcılığını ve dağıtımını DIL Pictures üstlenmiştir.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica, Yandex tarafından sunulan, web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan ücretsiz bir web analiz hizmetidir. Yandex, hizmeti 2008 yılında başlattı ve 2009 yılında halka açtı. 2019 yılı itibarıyla Yandex.Metrica, web üzerinde en yaygın kullanılan üçüncü web analizi hizmetidir.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri
Mangools
mangools.com
Mangools, etkili bir SEO iş akışı için tasarlanmış 5 basit ama güçlü SEO aracından oluşan bir pakettir. Yeni başlayanlar tarafından sevilen, profesyoneller tarafından güvenilen. Bedavaya deneyin!
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
SEOptimer
seoptimer.com
Web sitenizi analiz etmek ve derecelendirmek için en iyi SEO Denetim Aracını mı arıyorsunuz? SEOptimer web'in en iyi SEO Denetleyicisidir. Güzel SEO Raporlarıyla web sitenizi geliştirin, Arama Motorlarında daha iyi sıralara çıkın ve daha fazla müşteri kazanın. SEO'nuzu bugün denetleyin!
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Instabug
instabug.com
Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...
PostHog
posthog.com
Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.
Heap
heap.io
Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...
Seodity
seodity.com
Seodity'yi bugün deneyin. Araçlarımızdan yararlanın ve sitenize gelen organik trafiği artırın. Rank Tracker'da teknik SEO'yu iyileştirin, rekabeti, geri bağlantıları kontrol edin ve her şeyi izleyin.
Sitechecker
sitechecker.pro
Hızlı ve Eksiksiz Teknik Denetim için Web Sitesi SEO Denetleyicisi. Web sitenizi nasıl geliştireceğinize ve Google'da üst sıralara nasıl çıkacağınıza ilişkin kişiselleştirilmiş bir kontrol listesi içeren ayrıntılı bir SEO denetim raporu alın.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol formları ve açılır pencereleri, web sitesi ziyaretçilerinin herhangi bir işlem yapmadan ayrılmalarını engellemenize yardımcı olur. E-posta listeleri oluşturmak, geri bildirim toplamak ve yatırım getirisini artırmak için bunu kullanın.
Poptin
poptin.com
Gelişmiş web sitesi açılır pencereleri ve formları oluşturun ve birkaç dakika içinde web sitenizin dönüşüm oranını artırın. Şimdi ÜCRETSİZ kayıt olun! Kredi kartına gerek yok.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Contentsquare
contentsquare.com
Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.
Convert.com
convert.com
A/B Test Yazılımı Convert.com - A/B test yazılımı, çok değişkenli test yazılımı veya bölünmüş test yazılımı kullanarak Dönüştürme Oranı Optimizasyonuna odaklanan Ajanslar ve e-Ticaret şirketleri için en iyi çözüm.
Lucky Orange
luckyorange.com
Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.
Smartlook
smartlook.com
Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.
Flywheel
getflywheel.com
Hepsi bir arada WordPress ajans barındırma platformu. Müşterinizin WordPress web sitelerini tek bir yerden yönetin, sürekli gelir elde edin ve onları sürekli memnun edin.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove, web sitesi yönetimi için bulut tabanlı araçlar ve hizmetler oluşturan çok uluslu bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Siteimprove 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Kopenhag, Danimarka'da bulunmaktadır ve Avusturya, Avustralya, Kanada, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Fransa, ...
BrightEdge
brightedge.com
BrightEdge, 1.700'den fazla müşterinin daha fazla organik trafik oluşturmasına yardımcı olan lider SEO çözümü ve içerik performansı pazarlama platformudur. BrightEdge'in merkezi San Mateo, Kaliforniya'da olup New York, Seattle, Chicago, Cleveland, Tokyo, Sidney ve Londra'da ofisleri bulunmaktadır. B...
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.