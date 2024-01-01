Playform, sanatçılara, yaratıcılara ve tasarımcılara üretken yapay zekayı yaratıcı süreçlerine entegre etme gücü veren bir yapay zeka sanat oluşturucu ve yaratıcı platformdur. Birçok yapay zeka sanat üretme aracını tek bir yerde barındıran entegre bir platform sunarak yapay zekanın sanatçılar için teknik beceri veya kodlama öğrenmeye gerek kalmadan erişilebilir olmasını sağlıyor. Sanatçılar Playform'u ilhamdan üretime kadar yaratıcı süreçleri boyunca kullanabilirler. Playform'un araçlarının çoğu, keşif için sınırsız ücretsiz kullanım sunar. Playform Studio, 60 aylık Playform kredisi ve özel sergi fırsatlarıyla sanatçıların yapay zeka tarafından oluşturulmuş orijinal sanat eserleri oluşturmasına ve satmasına olanak tanır. Playform'da sanatçı tanıtımları ve platformları kullanılarak oluşturulan çalışmaların sergilendiği sergiler yer alıyor. Playform, Art Mine pazarı aracılığıyla üretken AI sanat NFT'lerinin oluşturulmasına ve satılmasına olanak tanır. Playform, profesyonel sanatçıların yapay zekayı iş akışlarına ve yaratıcı süreçlerine entegre etmeleri için kendisini yaratıcı bir yardımcı ve araç olarak konumlandırıyor.

Web Sitesi: playform.io

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