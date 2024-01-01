Plato

Plato

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Web Sitesi: platohq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Plato çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

En İyi Mühendislik Liderleriyle Bağlantı Kurun ve Öğrenin. Plato, Mühendislik Liderlerinden oluşan bir Topluluktur. Bire Bir Mentorluğa Katılın, Grup Tabanlı Öğrenmeden Yararlanın ve Özel İçeriğe Erişin.

Web Sitesi: platohq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plato ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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