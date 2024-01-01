PlateJoy

PlateJoy

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Web Sitesi: platejoy.com

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PlateJoy, ne yemeniz gerektiğini belirlemek için nasıl yediğiniz ve yaşadığınıza ilişkin 50 veri noktasını kullanır ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için özelleştirilmiş yemek planları ve alışveriş listeleri sunar.

Web Sitesi: platejoy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PlateJoy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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