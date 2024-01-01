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PlateJoy, ne yemeniz gerektiğini belirlemek için nasıl yediğiniz ve yaşadığınıza ilişkin 50 veri noktasını kullanır ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için özelleştirilmiş yemek planları ve alışveriş listeleri sunar.

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