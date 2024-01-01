PlanZone

PlanZone

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: planzone.fr

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde PlanZone çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Planzone, kullanıcıların işlerini organize etmelerine ve başkalarıyla işbirliği yapmalarına olanak tanıyan bir proje yönetimi aracıdır. Kontrol panelleri etkinlikleri gösterir, zaman çizelgeleri yönetilir ve analiz edilir ve görevler bir yapılacaklar listesinde ortaklaşa yürütülür.
Kategoriler:
Productivity
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: planzone.fr

Yasal Uyarı: WebCatalog, PlanZone ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Notion

Notion

notion.so

Trello

Trello

trello.com

Jira

Jira

atlassian.com

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Airtable

Airtable

airtable.com

Coda

Coda

coda.io

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

monday.com

monday.com

monday.com

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Odoo

Odoo

odoo.com

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Todoist

Todoist

todoist.com

heycollab

heycollab

heycollab.com

Social Shared

Social Shared

socialshared.com

Beesbusy

Beesbusy

beesbusy.com

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Streamtime

Streamtime

streamtime.net

CaseCamp

CaseCamp

casecamp.com

GitMind

GitMind

gitmind.com

Memorigi

Memorigi

memorigi.app

Zenkit To Do

Zenkit To Do

zenkit.com

MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası