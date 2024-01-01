Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde PlanZone çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Planzone, kullanıcıların işlerini organize etmelerine ve başkalarıyla işbirliği yapmalarına olanak tanıyan bir proje yönetimi aracıdır. Kontrol panelleri etkinlikleri gösterir, zaman çizelgeleri yönetilir ve analiz edilir ve görevler bir yapılacaklar listesinde ortaklaşa yürütülür.

Web Sitesi: planzone.fr

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