Plantt

Plantt

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Web Sitesi: plantt.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Plantt çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Plantt, sizin ve ekibinizin doğru zamanda doğru müşterilere odaklanmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı İlişkileri Zekası platformudur. Plantt ile CSM'ler üretkenliklerini ölçeklendirebilir, proaktif bir yaklaşımı benimseyebilir ve 80-20 oranını kendi avantajınıza çevirebilir.
Kategoriler:
Business
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: plantt.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plantt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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clearslide.com

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