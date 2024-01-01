Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Plantt, sizin ve ekibinizin doğru zamanda doğru müşterilere odaklanmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı İlişkileri Zekası platformudur. Plantt ile CSM'ler üretkenliklerini ölçeklendirebilir, proaktif bir yaklaşımı benimseyebilir ve 80-20 oranını kendi avantajınıza çevirebilir.

Web Sitesi: plantt.io

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