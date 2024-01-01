Alternatifler - Planorama

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...

PlanoHero

PlanoHero

planohero.com

PlanoHero — planogram oluşturmaktan mağaza içi düzeni kontrol etmeye kadar planogram oluşturma sürecinin otomasyonuna yönelik bir hizmet

Quant Retail

Quant Retail

quantretail.com

Quant, perakende alanı, ürün kategorileri, planogramlar, raf etiketleri, otomatik yenileme ve mağaza fotoğraflı belgelerin yönetimine yönelik bir bulut çözümüdür. Quant'ta müşterilerimiz her yıl binlerce mağazanın kat planlarını çizip yönetiyor ve yüz binlerce planogram yayınlıyor.

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