Alternatifler - Planorama
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — planogram oluşturmaktan mağaza içi düzeni kontrol etmeye kadar planogram oluşturma sürecinin otomasyonuna yönelik bir hizmet
Quant Retail
quantretail.com
Quant, perakende alanı, ürün kategorileri, planogramlar, raf etiketleri, otomatik yenileme ve mağaza fotoğraflı belgelerin yönetimine yönelik bir bulut çözümüdür. Quant'ta müşterilerimiz her yıl binlerce mağazanın kat planlarını çizip yönetiyor ve yüz binlerce planogram yayınlıyor.