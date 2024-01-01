Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yeni başlayanlar için modern bordro ve İK. Hızla büyüyen şirketler için tasarlanmış bordro, sosyal haklar ve uyumluluk. Lansmandan halka arza kadar sizinle birlikte ölçeklenen hepsi bir arada kişi platformu.

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