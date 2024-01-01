Plane

Plane

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Web Sitesi: plane.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Plane çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yeni başlayanlar için modern bordro ve İK. Hızla büyüyen şirketler için tasarlanmış bordro, sosyal haklar ve uyumluluk. Lansmandan halka arza kadar sizinle birlikte ölçeklenen hepsi bir arada kişi platformu.

Web Sitesi: plane.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plane ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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