Plai, pazarlama ekipleri ve ajanslar için geliştirilmiş yapay zeka reklamcılık aracıdır. Binlerce reklamveren, ChatGPT isteminden Facebook Reklamları, Google Reklamları ve TikTok Reklamları oluşturmak için Plai'yi kullanıyor. Plai, hedef kitlenizi otomatik olarak bulur, reklamınızı oluşturur ve reklam kampanyalarınızı saniyeler içinde bir profesyonel gibi başlatır; hiçbir deneyim gerektirmez. Girişiminiz için yeni potansiyel müşteriler kazanmanız, e-ticaret mağazanız için satış yapmanız veya markanızı büyütmeniz gerekiyorsa Plai, pazarlama için süper uygulamanızdır.

Web Sitesi: plai.io

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