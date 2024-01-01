Plai

Plai

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Web Sitesi: plai.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Plai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Plai, pazarlama ekipleri ve ajanslar için geliştirilmiş yapay zeka reklamcılık aracıdır. Binlerce reklamveren, ChatGPT isteminden Facebook Reklamları, Google Reklamları ve TikTok Reklamları oluşturmak için Plai'yi kullanıyor. Plai, hedef kitlenizi otomatik olarak bulur, reklamınızı oluşturur ve reklam kampanyalarınızı saniyeler içinde bir profesyonel gibi başlatır; hiçbir deneyim gerektirmez. Girişiminiz için yeni potansiyel müşteriler kazanmanız, e-ticaret mağazanız için satış yapmanız veya markanızı büyütmeniz gerekiyorsa Plai, pazarlama için süper uygulamanızdır.

Web Sitesi: plai.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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